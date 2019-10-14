Продовольственные компании могут попасть в разряд вредных производств Производители мясо-молочной продукции, сахара, пищевых масел и жиров могут понести многомиллиардные затраты, поскольку Минприроды внесло их в список тех, кто наиболее негативно влияет на окружающую среду.

с чего всё началось

С 2024 года продовольственные компании по инициативе Минприроды могут внести в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду. Сейчас в него входят химические и нефтяные производства.

Пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

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