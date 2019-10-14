Экономика
Российская газетаПищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам
С 2024 года продовольственные компании по инициативе Минприроды могут внести в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду. Сейчас в него входят химические и нефтяные производства.
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Продовольственные компании могут попасть в разряд вредных производств Производители мясо-молочной продукции, сахара, пищевых масел и жиров могут понести многомиллиардные затраты, поскольку Минприроды внесло их в список тех, кто наиболее негативно влияет на окружающую среду.Коммерсантъвчера в 18:59
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:56, Вашингтон
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Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
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На развитие искусственного интеллекта, роботов и других технологий в России в общей сложности понадобится более 1,118 трлн рублей до конца 2024 года в рамках национальной программы «Цифровая экономика».
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Росатом готов строить АЭС в Саудовской Аравии в формате международной кооперации
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ТАСС 07:49
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РИА Новости вчера в 02:37
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В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Футбол
Мамаев забил первый гол за «Ростов»
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Путину доложили о заявлениях Зеленского в ходе его пресс-марафона
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Life.ru 06:58
Технологии
Будет таким же эпичным, как «Игра престолов». Apple хвастается грядущим сериалом с Джейсоном Момоа
Согласно слухам, Apple метит в том числе и на премию «Оскар», хотя получится ли это у неё, покажет лишь время.
iXBT.com вчера в 10:07
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Расследование массовой драки, которая произошла 14 сентября на Апраксином дворе в Петербурге между двумя группами мигрантов, где пострадали люди, вскрыло много проблем.
КП - Санкт-Петербург 06:05
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.
Экспресс газета 03:49
Финансы
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Банк России считает неправильным полный отказ от доллара в международных резервах, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин в Госдуме.
ТАСС 07:19
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика
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Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом
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Lenta.ru 12 октября в 23:03
Общество
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В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Здоровье
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.
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Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
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ГИБДД Татарстана приступила к выдаче автомобильных номеров нового образца.
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Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
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В США запретили криптовалюту Павла Дурова
Петербургский дневник 04:49