Экономика
Российская газетаПищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам
С 2024 года продовольственные компании по инициативе Минприроды могут внести в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду. Сейчас в него входят химические и нефтяные производства.
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Продовольственные компании могут попасть в разряд вредных производств Производители мясо-молочной продукции, сахара, пищевых масел и жиров могут понести многомиллиардные затраты, поскольку Минприроды внесло их в список тех, кто наиболее негативно влияет на окружающую среду.Коммерсантъвчера в 18:59
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Армия и оружие
Трамп заявил, что вывел войска США из Сирии
ТК Звезда 16:50
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В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
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Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости 13:40
Политика
Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта
Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.
Политика Сегодня 13:50
Экономика
Депутаты обесценили акции «Яндекса»
В конце прошлой недели депутаты Госдумы РФ предложили ограничить долю иностранного капитала в «значимых» интернет-ресурсах, что привело к снижению стоимости акций компании «Яндекс» до 2 209 рублей за штуку.
Саминвестор 05:36
Общество
Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Политика
Киев отказался от федерализации Украины
Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 14:11
Футбол
Украина — Португалия 2:1 (2-й тайм)
Обыграв на своем поле Португалию (2:1), украинцы стали недосягаемы для своих конкурентов.
Российская газета 17:00
Авто
Tesla представит свой первый электрический пикап в ноябре
Компания Tesla представит свой первый электрический пикап в ноябре. Машина будет похожа на «бронетранспортер будущего».
UfaTime.ru 15:49
Общество
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Армия и оружие
В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции
Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявил о восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.
РБК 15:26
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак
Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.
Актуальные Новости 04:51
Политика
МИД Украины вызвал посла Турции из-за Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал посла Турции в Киеве из-за встречи турецкого президента Реджеп Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы от Крыма.
Телеканал 360° вчера в 11:50
Происшествия
Отец Туватина выступил за возвращение смертной казни
РИА Новости 10:09
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров признался, чем его покорила четвертая жена
Шнуров в шутливой форме намекнул на то, что Ольга покорила его своим образованием, девушка закончила МГУ.
Wday.ru 12:30
Энергетика
Китайцы построят в Ленобласти газохимический комплекс за $1,5 млрд
В Китае 11 октября подписали договор о строительстве в Ленинградской области, под Усть-Лугой, газохимического комплекса за 1,5 миллиарда долларов.
АБН 16:35
Хоккей
Гол и передача Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Нью-Джерси»
Российский форвард пантер Евгений Дадонов отметился шайбой и результативной передачей.
Советский спорт 15:30
Политика
Идею Путина о миротворцах ООН на Донбассе поддержал глава МИД Украины
Идею Путина о размещении миротворцев ООН на разграничительной линии в Донбассе поддержал глава МИД Украины Вадим Пристайко на встрече с журналистами 14 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Красная весна 15:14
Армия и оружие
Главы генштабов России и США провели телефонные переговоры
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес», заявили в российском Минобороны.
Взгляд.ру 11:06
Авто
Мантуров: на автомобили Aurus поступило 600 предзаказов
Более 600 предзаказов поступило на российские автомобили представительского класса Aurus.
Давыдов.Индекс вчера в 06:29
Армия и оружие
Трамп: небольшое число американских военных останется в Сирии
По словам американского лидера Дональда Трампа, после вывода контингента США с севера Сирии, небольшое количество военнослужащих останется на юге страны.
Московский Комсомолец 16:38
Армия и оружие
В Литву прибывает батальон из США
В Литву сегодня, 14 октября, начинают прибывать первые военнослужащие батальона США из Техаса, который пробудут в Литве до весны 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:38
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00