Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

С 2024 года продовольственные компании по инициативе Минприроды могут внести в список наиболее негативно влияющих на окружающую среду. Сейчас в него входят химические и нефтяные производства.
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с чего всё началось

Еде снижают класс опасности

Продовольственные компании могут попасть в разряд вредных производств Производители мясо-молочной продукции, сахара, пищевых масел и жиров могут понести многомиллиардные затраты, поскольку Минприроды внесло их в список тех, кто наиболее негативно влияет на окружающую среду.
Коммерсантъвчера в 18:59

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Пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

Российская газета04:24

Производителей еды России назвали самыми опасными

Deita.ru00:15

Минприроды собирается внести пищевые компании в список вредных производств

News.ru03:04

Ъ: пищевые компании могут отнести к наиболее вредным производствам

РИА Новости02:28

Минприроды назвало самые опасные для экологии предприятия

Телеканал 360°03:47

Продуктовые заводы в России признают самыми вредными

URA.Ruвчера в 21:51

Еде снижают класс опасности

Коммерсантъвчера в 18:59
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
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ФСИН отреагировала на обнародованное видео избиения зэка в Карелии

ЗакC.Ру вчера в 05:49
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Происшествия

На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание

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РИА Новости 05:58
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РБК 06:17
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Коммерсантъ 05:56
Общество

Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

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Армия и оружие

Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября.
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Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
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Религия

Православные христиане празднуют Покров

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В апреле 2017 года Сергей Шнуров попал в базу украинского сайта "Миротворец" как "враг Украины" после того, как годом ранее группа "Ленинград" выступила с концертом в Крыму.
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Шоу-бизнес

Новый бойфренд Равшаны Курковой опубликовал их первые совместные фото

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Армия и оружие

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В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
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Сурков объявил путинизм идеологией повседневности

Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
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Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей

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Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

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Общество

В России отключили аналоговое телевещание

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Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Армия и оружие

В предназначенных для «сдерживания» РФ норвежских F-35 нашли изъян

Тормозной парашют истребителя пятого поколения F-35A Lightning II Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии оказался недостаточно надежным, пишет Defense News.
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Происшествия

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Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование

Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
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РИА Новости 04:44
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

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