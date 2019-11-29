Общество

Вести.RuВести.RuПисьмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
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с чего всё началось

Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке российского софта на гаджеты

Производители и продавцы электроники попросили президента Владимира Путина не подписывать закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в России гаджеты.
Ведомости08:53

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Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке российского софта

РБК11:45

РАТЭК попросила Путина отклонить закон о предустановке российского софта на гаджеты

Интерфакс07:39

Песков сообщил, что Путин еще не ознакомился с просьбой отклонить закон о предустановке ПО

ТАСС10:40

Производители и продавцы гаджетов просят Путина не подписывать закон о ПО

REGNUM09:46

Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке российского софта на гаджеты

Ведомости08:53

Бизнес попросил президента не запрещать продажу смартфонов без отечественного софта

Коммерсантъ08:28

Продавцы электроники попросили Путина не подписывать закон об обязательной установке российского софта на гаджеты

Эхо Москвы11:02
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Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак, комментируя заявление исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о готовности принять выплату от «Газпрома» не деньгами, а газом.
РБК 11:42
Шоу-бизнес

Дети Филиппа Киркорова затмили недовольного сына Яны Рудковской

По традиции, в показе принимали участие дети главных ньюсмейкеров в отечественном шоу-бизнесе: наследники Татьяны Навки, Филиппа Киркорова, Евгения Плющенко.
Bimru.ru 10:03
Происшествия

Два человека погибли после нападения на Лондонском мосту

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Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку террористов в провинции Идлиб

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Первый малый ракетный корабль с ЗРК «Панцирь-М» готовится к испытаниям

Строительство первого малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 «Одинцово» (шифр «Каракурт»), оснащенного зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», завершено, заявил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало 29 ноября.
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Наука

Найдены хищные динозавры, у которых зубы менялись каждые два месяца

Американскими учеными-палеонтологами обнаружено, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы менялись каждые два месяца.
Ugpressa.ru 07:33
Хоккей

Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в большинстве

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Sport24.ru 19:31
Политика

Путин и Зеленский смогут обсудить транзит газа на встрече в Париже

Обстоятельные переговоры должны состояться на рабочем уровне,- сообщил Песков в беседе с журналистами по поводу соглашения между Россией и Украиной И только в том случае, если рабочим группам не удастся уладить все существующие разногласия, лидеры двух стран будут иметь возможность обсудить их лично.
Южный Федеральный 10:21
Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем.
Вечерняя Москва вчера в 11:52
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

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Политика

Жириновский назвал ошибкой вывод войск из Восточной Европы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал намерение властей района Прага-Ржепорые установить памятник бойцам Русской освободительной армии Андрея Власова, заявив, что вывод войск из Восточной Европы был ошибочным.
Известия 18:52
Общество

«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
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Армия и оружие

Ручные пушки: крупнокалиберные автоматы и винтовки РФ оценили в США

В США до достоинству оценили российские винтовки и автоматы крупного калибра, созданные по схеме булл-пап.
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Общество

Губы дьявола. Девушки сделали себе волнистые губы

Губы с ажурным контуром придумал Емельян Брауде. Изобретатель — не медик и не косметолог, а представитель сферы архитектуры и строительства.
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Игры

Диабло может вернуться в будущих расширениях Diablo IV

Рассматривая [основную игру] как первую главу книги, в которой ключевым персонажем истории является Лилит, хорошо знать, что есть ещё другие персонажи, которые могут вернуться в будущем.
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Культура

Исполнитель роли Верки Сердючки со слезами ушел с украинского шоу

Исполнитель роли Верки Сердючки Андрей Данилко со слезами покинул украинскую версию шоу «Х-Фактор», где выступал в качестве наставника для начинающих исполнителей.
Мойка78 27 ноября в 17:36
Общество

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс

Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
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Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
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Исландия планирует пригласить Путина на саммит Арктического совета

Министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордассон заявил, что президент России Владимир Путин будет приглашён на саммит Арктического совета в 2020 году.
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Баскетбол

ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге

В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
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Актриса Мария Кожевникова провела в центре Москвы одиночный пикет в поддержку врача Михаила Каабака.
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«Ливерпуль» ждут: дерби с «Эвертоном»; внезапно ставший значимым выезд в Зальцбург, от которого зависит место в Лиге чемпионов; поединки клубного чемпионата мира против умелых и сильных команд — скорее всего, мексиканского «Монтеррея» и бразильского «Фламенго»; наконец, поездка в гости к идущему ныне вторым «Лестеру».
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Диетологи рассказали, как бороться с жиром на животе после 40 лет

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Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы

Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
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Общество

Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»

В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
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В ходе встречи с Шуваловой Навальный высказался за то, что-бы такой круглый стол все-таки провести и сделать это мероприятие еще более масштабным.
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Газета.Ru вчера в 18:42
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