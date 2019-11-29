Общество
Вести.RuПисьмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
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с чего всё началось
Производители и продавцы электроники попросили президента Владимира Путина не подписывать закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в России гаджеты.Ведомости08:53
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Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом
Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак, комментируя заявление исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о готовности принять выплату от «Газпрома» не деньгами, а газом.
Шоу-бизнес
Дети Филиппа Киркорова затмили недовольного сына Яны Рудковской
По традиции, в показе принимали участие дети главных ньюсмейкеров в отечественном шоу-бизнесе: наследники Татьяны Навки, Филиппа Киркорова, Евгения Плющенко.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку террористов в провинции Идлиб
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Армия и оружие
Первый малый ракетный корабль с ЗРК «Панцирь-М» готовится к испытаниям
Строительство первого малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 «Одинцово» (шифр «Каракурт»), оснащенного зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», завершено, заявил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало 29 ноября.
Наука
Найдены хищные динозавры, у которых зубы менялись каждые два месяца
Американскими учеными-палеонтологами обнаружено, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы менялись каждые два месяца.
Хоккей
Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в большинстве
Овечкин вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Теему Селянне.
Политика
Путин и Зеленский смогут обсудить транзит газа на встрече в Париже
Обстоятельные переговоры должны состояться на рабочем уровне,- сообщил Песков в беседе с журналистами по поводу соглашения между Россией и Украиной И только в том случае, если рабочим группам не удастся уладить все существующие разногласия, лидеры двух стран будут иметь возможность обсудить их лично.
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
Жириновский назвал ошибкой вывод войск из Восточной Европы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал намерение властей района Прага-Ржепорые установить памятник бойцам Русской освободительной армии Андрея Власова, заявив, что вывод войск из Восточной Европы был ошибочным.
Общество
«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Армия и оружие
Ручные пушки: крупнокалиберные автоматы и винтовки РФ оценили в США
В США до достоинству оценили российские винтовки и автоматы крупного калибра, созданные по схеме булл-пап.
Общество
Губы дьявола. Девушки сделали себе волнистые губы
Губы с ажурным контуром придумал Емельян Брауде. Изобретатель — не медик и не косметолог, а представитель сферы архитектуры и строительства.
Игры
Диабло может вернуться в будущих расширениях Diablo IV
Рассматривая [основную игру] как первую главу книги, в которой ключевым персонажем истории является Лилит, хорошо знать, что есть ещё другие персонажи, которые могут вернуться в будущем.
Культура
Исполнитель роли Верки Сердючки со слезами ушел с украинского шоу
Исполнитель роли Верки Сердючки Андрей Данилко со слезами покинул украинскую версию шоу «Х-Фактор», где выступал в качестве наставника для начинающих исполнителей.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс
Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря
С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
Политика
Исландия планирует пригласить Путина на саммит Арктического совета
Министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордассон заявил, что президент России Владимир Путин будет приглашён на саммит Арктического совета в 2020 году.
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге
В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
Шоу-бизнес
Кожевникова провела одиночный пикет в поддержку врача Михаила Каабака
Актриса Мария Кожевникова провела в центре Москвы одиночный пикет в поддержку врача Михаила Каабака.
Футбол
«Ливерпуль» ждет сумасшедший декабрь
«Ливерпуль» ждут: дерби с «Эвертоном»; внезапно ставший значимым выезд в Зальцбург, от которого зависит место в Лиге чемпионов; поединки клубного чемпионата мира против умелых и сильных команд — скорее всего, мексиканского «Монтеррея» и бразильского «Фламенго»; наконец, поездка в гости к идущему ныне вторым «Лестеру».
Здоровье
Диетологи рассказали, как бороться с жиром на животе после 40 лет
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Общество
Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»
В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
Политика
Навальный и депутат от КПРФ провели встречу в Мосгордуме
В ходе встречи с Шуваловой Навальный высказался за то, что-бы такой круглый стол все-таки провести и сделать это мероприятие еще более масштабным.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.