Общество

Вести.RuВести.RuПисьмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
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с чего всё началось

Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке российского софта на гаджеты

Производители и продавцы электроники попросили президента Владимира Путина не подписывать закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в России гаджеты.
Ведомости08:53

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Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке российского софта

РБК11:45

РАТЭК попросила Путина отклонить закон о предустановке российского софта на гаджеты

Интерфакс07:39

Песков сообщил, что Путин еще не ознакомился с просьбой отклонить закон о предустановке ПО

ТАСС10:40

Производители и продавцы гаджетов просят Путина не подписывать закон о ПО

REGNUM09:46

Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке российского софта на гаджеты

Ведомости08:53

Бизнес попросил президента не запрещать продажу смартфонов без отечественного софта

Коммерсантъ08:28

Продавцы электроники попросили Путина не подписывать закон об обязательной установке российского софта на гаджеты

Эхо Москвы11:02
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Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
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Здоровье

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Новый порядок медосвидетельствования водителей (временно отложенный до лета 2020 года) предполагает, напомним, не просто прохождение медицинской комиссии с участием немалого количества врачей, но и обязательные тесты в наркологических диспансерах – на алкоголизм и наркоманию.
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В Гааге неизвестный с ножом напал на прохожих

Несколько человек получили ранения в результате нападения с ножом в центре на торговой улице в центре Гааги, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
РИА Новости 14:46
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Winstrike прошли в закрытые отборочные DreamLeague Season 13

Winstrike смогла пройти открытые отборочные DreamLeague Season 13 и сыграет в закрытых квалификациях на турнир, которые пройдут с 1 по 6 декабря 2019 года.
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Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru 09:20
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Назван лучший по качеству жизни город России

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Победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс

Победитель боксёрского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым получит чемпионский пояс.
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Наука

Ученые нашли клетки мозга, вызывающие отвращение к курению

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Происшествия

Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области

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Политика

Китайские СМИ оценили вероятную мощь современного СССР

Отмечается, что современная Россия по многим показателям уступает СССР, однако страна по-прежнему удерживает статус второй военной державы в мире и продолжает политику в разных частях земного шара.
REGNUM 27 ноября в 23:38
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Финансы

Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк

По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.
Красная весна 03:05
Авто

Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
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Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит вчера в 01:28
Футбол

Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

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Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
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Энергетика

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Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».
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Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
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Первый канал покажет второй сезон сериала «Тест на беременность»

В понедельник, 2 декабря, в 21.30 Первый канал начинает показ второго сезона сериала «Тест на беременность» (16+).
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После нападения стаи собак на детей в Перми возбуждено уголовное дело

Собак отогнал и вызвал «скорую помощь» проходящий мимо мужчина. В результате нападения мальчику причинен тяжкий вред здоровью.
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Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM 05:14
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости 10:55
Авто

GAC анонсировала премьеру нового внедорожника GAC GS8

Как отметили в пресс-службе GAC Motor, российский рынок считается одним из ключевых направлений экспорта компании, и выход на него станет новым этапом экспансии бренда на мировую арену.
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Бывший участник «Голоса» опроверг слухи о взятках

Латвийский певец, композитор и музыкант Интарс Бусулис рассказал, что никому не платил за участие в проекте и даже не подозревал о его существовании.
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Роза Сябитова удивила подписчиков обнаженным снимком

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Слово и Дело вчера в 21:47
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СМИ узнали о задержании родителей убитого в Екатеринбурге мальчика

Силовики задержали родителей девятилетнего мальчика, убитого в Екатеринбурге.
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