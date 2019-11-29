Производители и продавцы электроники попросили президента Владимира Путина не подписывать закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в России гаджеты.

с чего всё началось

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

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