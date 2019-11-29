Общество
Вести.RuПисьмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
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с чего всё началось
Производители и продавцы электроники попросили президента Владимира Путина не подписывать закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в России гаджеты.Ведомости08:53
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Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
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Главу архангельского УФНС Сергея Родионова в настоящий момент допрашивают следователи.
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Германия оспорила решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза ограничить доступ российского концерна «Газпром» к газопроводу OPAL, отвода от «Северного потока».
Политика
В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
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Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Происшествия
В Москве избит актёр Вячеслав Гришечкин
Режиссера, актера театра и кино Вячеслава Гришечкина избили в его собственной квартире в Москве. Об этом сообщает 29 ноября ТВЦ.
Авто
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С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
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В Сети появились фотографии домашней формы «Ювентуса» на новый сезон
В Сети появились фотографии предположительно новой формы «Ювентуса» на следующий сезон.
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Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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