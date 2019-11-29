Общество

Вести.RuВести.RuПисьмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
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с чего всё началось

Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке российского софта на гаджеты

Производители и продавцы электроники попросили президента Владимира Путина не подписывать закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в России гаджеты.
Ведомости08:53

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Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке российского софта

РБК11:45

Бизнес попросил президента не запрещать продажу смартфонов без отечественного софта

Коммерсантъ08:28

Песков сообщил, что Путин еще не ознакомился с просьбой отклонить закон о предустановке ПО

ТАСС10:40

Производители и продавцы гаджетов просят Путина не подписывать закон о ПО

REGNUM09:46

Бизнес попросил Путина отклонить закон о предустановке российского софта на гаджеты

Ведомости08:53

Продавцы электроники попросили Путина не подписывать закон об обязательной установке российского софта на гаджеты

Эхо Москвы11:02

РАТЭК попросила Путина отклонить закон о предустановке российского софта на гаджеты

Интерфакс07:39
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Общество

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов с недостоверной информацией

На сайте Роскомнадзора опубликован тестовый «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию».
Коммерсантъ 07:52
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Вернувшийся к работе муж актрисы Анастасии Заворотнюк на время покинул Россию.
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Девушка-подросток вышла на одиночный пикет напротив здания Минздрава в Москве.
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Общество

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Политика

Россия и Украина обсудили газовый транзит

Делегации России и Украины провели переговоры в Вене, в рамках которой обсудили газовый транзит.
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Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
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Политика

В ДНР установили свою государственную границу

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины.
Lenta.ru 04:59
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Отказы частных клиник делать аборты проверит самарская прокуратура

Проверку по обращениям граждан, связанным с отказом частных клиник проводить аборты, проведет прокуратура Самарской области, 29 ноября сообщает «Интерфакс-Поволжье».
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Экс-игрок «Арсенала»: перед матчем ЛЧ «Локо» подослал нам моделей

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Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Два человека погибли при столкновении трех легковых автомобилей в Башкирии.
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Экономика

Эксперт объяснил отказ «Лукойла» от рубля

Крупнейшая частная нефтяная компания России «Лукойл» почти полностью отказалась от инвестирования в отечественную валюту и перешла на доллары.
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

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Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
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Командование ВВС Украины сообщило о намерениях использовать Бук-М1

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Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
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«Маша и Медведь» попал в пятерку самых популярных детских шоу в мире

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