Тренер ФК «Интер» Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами, в котором лежала пуля. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della sera. Наставник команды после получения письма обратился в правоохранительные органы.

Тренер «Интера» Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулю

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