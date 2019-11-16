Футбол

ТК ЗвездаТК ЗвездаТренер «Интера» Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулю

Тренер ФК «Интер» Антонио Конте получил анонимное письмо с угрозами, в котором лежала пуля. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della sera. Наставник команды после получения письма обратился в правоохранительные органы.
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«Интер» сделал заявление в связи с угрозами в адрес Конте

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Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер клуба «Интернационале». Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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