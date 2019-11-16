Футбол

Soccer.ruSoccer.ruПисьмо с угрозами и пулей было доставлено в офис «Интера»

Сообщается, что главный тренер миланской команды Антонио Конте лично не получал письмо с угрозами, послание было доставлено в офис итальянского клуба.
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Письмо с угрозами и пулей было доставлено в офис «Интера», а не домой к Конте

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