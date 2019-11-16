Футбол
Soccer.ruПисьмо с угрозами и пулей было доставлено в офис «Интера»
Сообщается, что главный тренер миланской команды Антонио Конте лично не получал письмо с угрозами, послание было доставлено в офис итальянского клуба.
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Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Политика
Советница Вучича рассказала о состоянии президента
Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.
Армия и оружие
Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в ночь на субботу по израильской территории две ракеты, которые были перехвачены системой противовоздушной обороны.
Происшествия
Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале
В Екатеринбурге жители одного из домов заперли в подвале аварийную бригаду коммунальщиков.
Общество
«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года
Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Происшествия
В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре
По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.
Общество
Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций
Из-за санкций счета в Wells Fargo оказались заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
Авто
Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek
Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
Интернет
Chrome сломался в компаниях по всему миру из-за эксперимента Google
«Белый экран смерти» Эксперимент, который Google проводит над Google Chrome, привел к сбою в работе этого браузера в тысячах корпоративных сетей почти на два дня.
Политика
Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Происшествия
В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Политика
Швыдкой призвал Венецию оценить потребность в помощи после наводнения
Венеции стоит сначала оценить потребность в помощи после наводнения, и только после этого можно будет вести разговор о том, какого рода помощь может оказать со своей стороны РФ, сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Вербер опубликовала снятое за день до смерти мамы видео
Дочь фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер Екатерина опубликовала в своем инстаграме последнее видео мамы, сделанное за день до ее смерти.
Музыка
Галустян снял свой первый клип в Сочи
Шоумен Михаил Галустян снял в Сочи клип на песню «Хочу тибя любицца» под псевдонимом Супер Жорик.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Футбол
Арустамян: Миранчуки не хотят в «Зенит»
Игроки московского "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки не хотят переходить в петербургский "Зенит".
Политика
Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17
Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле в Петровском с украинской стороны
Украинские вооруженные силы открыли огонь по участку разведения сил в Петровском, заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.