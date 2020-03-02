Политика

РИА НовостиРИА НовостиПит Буттиджич подтвердил, что выходит из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии. Ранее газета New York Times со ссылкой на источник в окружении Буттиджича сообщила о том, что он вскоре объявит о таком решении.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп, комментируя
 в твиттере выход Буттиджича из президентской гонки, выразил уверенность в том, что теперь "все голоса в "супервторник" достанутся сонному Джо Байдену".
Интерфаксвчера в 18:57

Подробнее о событии

Американский политик-демократ Пит Буттиджич объявил о выходе из президентской гонки

Эхо Москвы00:00

Из президентской гонки в США вышел один кандидат

Lenta.ruвчера в 18:56

Пит Буттиджич подтвердил, что выходит из президентской гонки в США

РИА Новостивчера в 21:20

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Интерфаксвчера в 18:57

Лидер кокусов в Айове Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки в США

РБКвчера в 20:27

Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Коммерсантъвчера в 18:37

Трамп считает, что выход Буттеджаджа из предвыборной гонки означает поражение для Сандерса

ТАССвчера в 19:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:29, Ашберн
Армия и оружие

Турция нанесла удар по военному аэродрому сирийских войск в Алеппо

РБК вчера в 16:39
Экономика

Российские банки сократили выдачу кредитных карт

В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:16
Общество

Вильфанд пообещал россиянам аномально теплый март

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в марте практически на всей территории страны температура воздуха будет превышать норму.
ФАН вчера в 21:19
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 21:02
Происшествия

В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»

Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Актер Ефремов сломал ребро на даче

URA.Ru вчера в 02:44
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
РИА Новости вчера в 19:30
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК вчера в 18:28
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган отказались от няни для новорожденного сына

Самойлова пока и сама прекрасно справляется, тем более, что её новорождённый сын ведет себя очень спокойно и послушно.
Bimru.ru вчера в 11:01
Общество

В петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
RT на русском 00:12
Происшествия

В Подмосковье мужчина и ребенок погибли на масленичных гуляниях

9111.ru вчера в 09:09
Происшествия

Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русском вчера в 23:54
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости вчера в 20:40
Общество

У православных христиан начинается Великий пост

Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - начинается в понедельник у православных верующих.
ТАСС вчера в 16:01
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 11:45
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета вчера в 06:07
Общество

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Кузьминов отметил, что президент пошел на очень важный шаг и распространил систему господдержки на семьи, в которых рождается первый ребенок.
Известия вчера в 17:11
Происшествия

В Хабаровске нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело и.о. начальника уголовного розыска отдела №5 УМВД по городу Хабаровску с огнестрельным ранением найдено в его служебном кабинете, проводится проверка, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия

В Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке

СК возбудил уголовное дело и в отношении ряда других должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
РИА Новости 00:25
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Происшествия

Источник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани

Женщина в Казани пыталась убить двух своих семилетних сыновей-близнецов, а затем покончить с собой, один из мальчиков умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
РИА Новости вчера в 14:50
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

Ореанда-Новости 29 февраля в 05:27
Энергетика

Нефть Brent подорожала на 3,16%

Цена фьючерса нефти WTI (Light Sweet) увеличивается на 3,01% - до $46,15 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 05:39 мск.
ТАСС вчера в 22:08
Космос

Обойдется? Проходящая звезда может «повредить» Землю, полагает ученый

Проходящие мимо звезды могут "выбить" Землю из Солнечной системы. Такое предположение ученых опубликовано на сайте space.com.
Радио Sputnik вчера в 12:25
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Lenta.ru 28 февраля в 07:20
Армия и оружие

Боевики пытаются открыть второй фронт на юге Сирии - у границ Израиля и Иордании

Антиправительственные силы активизировались у границ с Израилем и Иорданией.
Военное обозрение вчера в 09:31
Футбол

Семин отреагировал на критику Губерниева

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Газета.Ru вчера в 07:38
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 16:52
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в США - 2020Больше новостей по теме
Главное