Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии. Ранее газета New York Times со ссылкой на источник в окружении Буттиджича сообщила о том, что он вскоре объявит о таком решении.

Пит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США

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