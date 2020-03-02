Политика

РИА НовостиРИА НовостиПит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии. Ранее газета New York Times со ссылкой на источник в окружении Буттиджича сообщила о том, что он вскоре объявит о таком решении.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Барак Обама не поддержал Джо Байдена в избирательной гонке

Газета.Ru06:27

Демократ Пит Буттеджадж заявил о выходе из предвыборной гонки в США

ТАССвчера в 21:43

Пит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США

РИА Новостивчера в 21:20

Лидер кокусов в Айове Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки в США

РБКвчера в 20:27

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Интерфаксвчера в 18:57

Из президентской гонки в США вышел один кандидат

Lenta.ruвчера в 18:56

Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Коммерсантъвчера в 18:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 06:37, Ашберн
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Политика

Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Газета.Ru 05:05
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 20:40
Общество

В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу

Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.
РИА Новости 04:55
Биатлон

МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Lenta.ru 03:46
Биатлон

Гонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавируса

Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Lenta.ru 05:18
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс 02:11
Политика

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве

Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:47
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Общество

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 11:26
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Общество

Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.
RT на русском 02:27
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Газета.Ru 01:25
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва вчера в 05:10
Политика

Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Московский Комсомолец 05:44
Происшествия

Замруководителя управления Россельхознадзора арестован в Иркутске

Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца Владимира Журавлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, по обвинению во взяточничестве.
Известия 04:53
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Экономика

Банки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Энергетика

Песков: на совещании Путина с нефтяниками перед ОПЕК+ решений не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о вчерашнем совещании с нефтяниками и представителями правительства, на котором обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках в связи со вспышкой коронавируса.
Коммерсантъ 06:12
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая российская олимпийская чемпионка среди одиночниц Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Областная газета вчера в 21:47
Общество

В Ухане закрыли первую больницу для заражённых коронавирусом

Piter.tv 04:57
Общество

Торговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины

BFM.ru 05:20
Армия и оружие

Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили военный конвой Турции

В СМИ сообщают, что по военному конвою Турции был нанесен ракетный удар с использованием ОТРК «Точка».
Discover24 06:10
Общество

Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте

Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Известия вчера в 20:36
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

ТАСС 00:38
Происшествия

Силовики обстреляли автомобиль в Донбассе, заявили в ЛНР

РИА Новости 05:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пит Буттиджич
Американский политик
Американский политик и бывший офицер военно-морской разведки США. Член Демократической партии. Один из кандидатов от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года. Открытый гей. Был мэром города Саут-Бенд в 2012-2020 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное