Политика
РИА НовостиПит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии. Ранее газета New York Times со ссылкой на источник в окружении Буттиджича сообщила о том, что он вскоре объявит о таком решении.
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Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Политика
Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Общество
В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу
Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.
Биатлон
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Биатлон
Гонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавируса
Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве
Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Общество
Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Общество
Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски
«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Политика
Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Происшествия
Замруководителя управления Россельхознадзора арестован в Иркутске
Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца Владимира Журавлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, по обвинению во взяточничестве.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Экономика
Банки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Энергетика
Песков: на совещании Путина с нефтяниками перед ОПЕК+ решений не было
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о вчерашнем совещании с нефтяниками и представителями правительства, на котором обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках в связи со вспышкой коронавируса.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Первая российская олимпийская чемпионка среди одиночниц Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Армия и оружие
Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили военный конвой Турции
В СМИ сообщают, что по военному конвою Турции был нанесен ракетный удар с использованием ОТРК «Точка».
Общество
Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте
Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия