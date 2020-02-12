Общество

Газета.RuГазета.RuПитание в российских школах оценила журналист из Финляндии

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Читать в источнике
Комментировать260

Подробнее о событии

Финская журналистка была в шоке от еды российских школьников

Телеканал 360°вчера в 17:55

В Финляндии оценили питание в российских школах

URA.Ruвчера в 14:46

Финская журналистка оценила питание в российских школах

РЕН ТВвчера в 15:15

Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии

Газета.Ruвчера в 15:48

Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах

РИА Новостивчера в 13:34

«А наши дети по понедельникам - голодные»: Финская журналистка в восторге от бесплатных обедов в русских школах

Царьградвчера в 11:19

Yle (Финляндия): теперь у российских детей будет бесплатный обед в школе (Yle)

ИноСМИвчера в 08:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 04:03, Ашберн
Общество

Поправки о маткапитале внесут в принятый в первом чтении законопроект

Поправка, направленная на реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина по расширению программы материнского капитала, будет предложена к законопроекту об использовании этих средств для строительства дома на садовом участке, который уже принят в первом чтении.
ТАСС 10 февраля в 07:15
Общество

Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу

Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
ТАСС вчера в 22:10
Происшествия

В Псковской области восемь человек погибли в ДТП

В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Газета.Ru 02:17
Культура

Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Мойка78 вчера в 13:29
Общество

Двойная память: в Дрездене пройдет антинацистский марш

На протяжении 20 последних лет неонацисты припоминают падение Дрездена и устраивают марши «справедливости», выкрикивая лозунги из прошлого.
Известия вчера в 16:01
Хоккей

Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ

Коммерсантъ вчера в 12:55
Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru 11 февраля в 10:24
Происшествия

В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе

Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
RT на русском 02:50
Экономика

На российском рынке пива сменился лидер

За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.
Интерфакс 03:30
Происшествия

Польские националисты избили группу приезжих, говорящих по-русски

В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски.
Вести.Ru 11 февраля в 08:53
Происшествия

Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Телеканал RTVI 03:16
Спорт

Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.
РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru вчера в 05:09
Футбол

Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой

Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Газета.Ru вчера в 17:35
Общество

В США начали расследование против Гарварда и Йеля

Министерство образования США проводит расследование в отношении Гарвардского и Йельского университетов из-за того, что те не представили информацию о подарках от иностранных государств и контрактах с ними.
РИА Новости вчера в 21:36
Здоровье

Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз

В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.
НТР 24 вчера в 22:14
Общество

Мишустин сообщил о выделении средств на лекарства для детей

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что кабмин выделяет средства на приобретение лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы.
RT на русском 03:41
Экономика

Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Вести.Ru 11 февраля в 08:32
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Политика

Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс вчера в 18:16
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Lenta.ru 02:04
Происшествия

Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 03:40
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Экономика

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
РБК вчера в 13:13
Происшествия

На Урале три человека пострадали при замыкании проводки на заводе

РИА Новости 01:44
Политика

Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17

Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Газета.Ru 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное