Общество

Газета.RuГазета.RuПитание в российских школах оценила журналист из Финляндии

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
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Финскую журналистку поразило питание российских школьников

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Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии

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Россиянам предоставят возможность выйти на пенсию на пять лет раньше в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
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Газета.Ru 14:16
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Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»

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В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
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Warner Bros. переименовала «Хищных птиц» из-за низких сборов

Американская кинокомпания Warner Bros. изменила название фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).
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Tesla отзывает более 15 тысяч автомобилей в США и Канаде

Американская компания Tesla отзывает более 15 тысяч кроссоверов модели X из-за возможной проблемы с гидроусилителем руля, передает Reuters.
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Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса

Организатор Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.
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Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска

Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
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Происшествия

Под Псковом в ДТП погибли восемь человек

На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
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Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью РБК предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну.
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Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни

Ночь переговоров с Владимиром Путиным, Франсуа Олландом и Ангелой Меркель Порошенко назвал одной из самых ужасных в своей жизни.
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Наука

Какое млекопитающее могло распространить коронавирус на людей

99% совпадение ДНК Исследователи ранее показали, что новый коронавирус наиболее похож на два других вируса летучей мыши.
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Власти китайской провинции Хубэй, где отмечается вспышка заражения коронавирусом, сообщили о новом методе диагностики заболевания.
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Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке

Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.
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В России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
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Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
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Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X

Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционки Windows 10X, которая была показа в ноябре 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями.
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Россия предложила Турции выяснить отношения с Америкой.
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Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
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Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

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Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14

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