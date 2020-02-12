Общество
Газета.RuПитание в российских школах оценила журналист из Финляндии
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
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Армия и оружие
В Сирии столкнулись проправительственные силы и западные военные
Западные военные натолкнулись на блокпост сил, лояльных Дамаску.
Экономика
У россиян появится возможность выйти на пенсию раньше
Россиянам предоставят возможность выйти на пенсию на пять лет раньше в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
Общество
112-летний житель Японии признан старейшим мужчиной на планете
112-летний японец Титэцу Ватанабэ попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина на планете, пишет агентство Kyodo.
Гаджеты
Samsung показал новый складной смартфон Galaxy Z Flip
Южнокорейская компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip. Трансляция шла на YouTube-канале производителя.
Армия и оружие
Появилось видео конфликта с участием солдат армии США в Сирии
Появилось видео конфликта между американскими солдатами и местными жителями в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии.
Футбол
Слуцкий посмеялся над мечтами Дзюбы
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжает шутить над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
Происшествия
Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику
Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.
Общество
Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»
Летом 2019 года против директора ФБК возбудили уголовное дело о злостном неисполнении решения суда (часть 2 статьи 315 УК) из-за отказа удалить расследование.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Кино
Warner Bros. переименовала «Хищных птиц» из-за низких сборов
Американская кинокомпания Warner Bros. изменила название фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).
Авто
Tesla отзывает более 15 тысяч автомобилей в США и Канаде
Американская компания Tesla отзывает более 15 тысяч кроссоверов модели X из-за возможной проблемы с гидроусилителем руля, передает Reuters.
Общество
Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса
Организатор Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Происшествия
Под Псковом в ДТП погибли восемь человек
На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Политика
Посол рассказал о последствиях отказа россиянам во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью РБК предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Ночь переговоров с Владимиром Путиным, Франсуа Олландом и Ангелой Меркель Порошенко назвал одной из самых ужасных в своей жизни.
Наука
Какое млекопитающее могло распространить коронавирус на людей
99% совпадение ДНК Исследователи ранее показали, что новый коронавирус наиболее похож на два других вируса летучей мыши.
Футбол
Головин пропустит матч «Монако» с «Дижоном»
Головин сможет принять участие в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Монпелье», но вынужден будет пропустить игру с «Дижоном», которая намечена на 22 февраля.
Здоровье
Власти рассказали о новом методе диагностики коронавируса в Хубэе
Власти китайской провинции Хубэй, где отмечается вспышка заражения коронавирусом, сообщили о новом методе диагностики заболевания.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Политика
Нарышкин назвал Польшу молчаливой пособницей нацистской Германии
Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что Варшава стала молчаливой пособницей Берлина в его агрессивных намерениях, поскольку еще в 1934 году заключила договор о ненападении с Германией.
Шоу-бизнес
Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке
Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.
Экономика
В России могут снизить страховые взносы
Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Гаджеты
Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X
Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционки Windows 10X, которая была показа в ноябре 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями.
Армия и оружие
Россия предложила Турции определить отношения с США
Россия предложила Турции выяснить отношения с Америкой.
Политика
Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
Происшествия
Во время пожара на шахте в Мурманской области пропал человек
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Гаджеты