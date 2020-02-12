Общество

Газета.RuГазета.RuПитание в российских школах оценила журналист из Финляндии

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
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