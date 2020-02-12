Общество
Газета.RuПитание в российских школах оценила журналист из Финляндии
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
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Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Хубэе выросло более чем на треть
Число зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи, выписаны из больниц 3441 человека, скончались 1310, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Футбол
Кудряшов может перейти в «Фенербахче», «Галатасарай» или «Бешикташ»
По информации от агента игрока Александра Шеховцова, следующий сезон Кудряшов может начать в «Фенербахче», «Галатасарае» или «Бешикташе».
Волейбол
Казанский «Зенит» уступил «Ястржебски» в Лиге чемпионов
В матче группового этапа Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин "Ястржебски" дома обыграл казанский "Зенит" (3:1).
Гаджеты
Первые покупатели Xiaomi Mi 10 показали, как работает смартфон
В Сети первые покупатели Xiaomi Mi 10 показали, как работает этот смартфон.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева восстанавливается после операции
Анастасия Макеева перенесла операцию.
Гаджеты
Huawei P40 Pro показан на новых рендерах
В сети интернет появились рендеры нового смартфона Huawei P40 Pro.
Культура
Вадим Востров про «антителевидение» Юрия Дудя
Дудь написал, что не может разрешить показ своих фильмов, потому что это противоречит его принципам, он делает на YouTube АНТИтелевидение, поэтому не хочет, чтобы его продукт показывали на ТВ.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Общество
Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»
Летом 2019 года против директора ФБК возбудили уголовное дело о злостном неисполнении решения суда (часть 2 статьи 315 УК) из-за отказа удалить расследование.
Шоу-бизнес
Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой
Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина удивил пользователей социальных сетей внешними данными.
Хоккей
«Любят они за спиной говорить». Брызгалов ответил на критику бывшего партнера по «Филадельфии»
Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью «СЭ» отметил, что в «Филадельфии» ему не было весело.
Наука
Высокий уровень тестостерона может увеличивать риск диабета и рака
Наблюдения показали, что высокий уровень тестостерона повышал у женщин риск сахарного диабета второго типа на 37%, вероятность развития синдрома поликистозных яичников вырастала на 51%.
Политика
Небензя оценил принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии
Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие Совбезом резолюции, которая утвердила итоги берлинской конференции по Ливии.
Здоровье
В Новокузнецке могут закрыть все школы на карантин
В Новокузнецке на сегодняшний день полностью закрыты на карантин 3 школы: №20, №93 и лицей №34.
Здоровье
Детская поликлиника №1 в Бердске откроется после капремонта
Детская поликлиника №1 в Бердске откроется после капремонта. Открытие торжественно пройдёт 10 февраля.
Происшествия
Сержант полиции покончил с собой в Амурской области
Сотрудник конвойного подразделения ИВС города Райчихинска Амурской области Максим Дундуков покончил с собой на службе, сообщает "Говорит Москва".
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Футбол
Школе футболиста Головина не дошли деньги от «Монако»
Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, где воспитывался Александр Головин, рассказал о ситуации с выплатами от футбольного клуба «Монако».
Политика
День рождения Ленина объявят выходным ради голосования по Конституции
Всенародное голосование по поправкам в Конституцию планируют провести в будний день — 22 апреля.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Культура
BBC снимет сериал о Грете Тунберг
Киберспорт
В People Can Fly не работают создатели Bulletstorm и Painkiller
Адриан Хмеляж, геймдизайнер Painkiller и Bulletstorm, после свежего трейлера Outriders от People Can Fly заявил, что в студии не осталось создателей тех самых Painkiller и Bulletstorm.
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником
Общество
Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине
Русская речь продавщицы в одном из магазинов Минска возмутила горожанина Арамаиса Миракяна, спросившего о наличии фруктового чая.