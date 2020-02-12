Общество

Газета.RuГазета.RuПитание в российских школах оценила журналист из Финляндии

Крунваль добавила, что за столом дети учатся обращаться со столовыми приборами, а также приобретают навыки коммуникации за столом. Также обед в российской школе она оценила в два евро и указала на развитую систему дежурств в учебных столовых.
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