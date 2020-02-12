Крунваль добавила, что за столом дети учатся обращаться со столовыми приборами, а также приобретают навыки коммуникации за столом. Также обед в российской школе она оценила в два евро и указала на развитую систему дежурств в учебных столовых.

Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии

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Политика Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединить две страны Напомним, 12 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что Путин пытался убедить Лукашенко объединить Россию и Белоруссию — и это позволило бы российскому президенту продлить срок своих властных полномочий.