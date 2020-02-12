Общество
Газета.RuПитание в российских школах оценила журналист из Финляндии
Крунваль добавила, что за столом дети учатся обращаться со столовыми приборами, а также приобретают навыки коммуникации за столом. Также обед в российской школе она оценила в два евро и указала на развитую систему дежурств в учебных столовых.
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Экономика
Правительство Мишустина предлагает снизить страховые взносы
В 2017–2018 гг. правительство Медведева рассматривало вариант снижения страховых взносов, тогда компенсировать потери бюджета должно было повышение НДС с 18 до 22%.
Экономика
Индексы Dow Jones и S&P 500 поставили новые рекорды
Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrials достигли рекордных максимумов через несколько минут после открытия торгов.
Политика
Нарышкин назвал Польшу молчаливым пособником нацистской Германии
Польша стала молчаливым пособником агрессора уже в 1934 году, считает Нарышкин.
Происшествия
Петербурженка рассказала о побеге из карантина по коронавирусу
Молодая жительница Петербурга, которая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу им. Боткина после возвращения из КНР, сломав замок, сбежала из стационара после нескольких дней изоляции и подробно рассказала о побеге на своей личной странице в социальной сети.
Футбол
Киевское «Динамо» не сумело выйти в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, проиграв загребским одноклубникам
В матче раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА киевское «Динамо» уступило «Динамо» из Загреба в серии пенальти.
Политика
Порошенко назвал переговоры с Путиным «ужасной ночью»
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
Армия и оружие
Власти США обеспокоены сближением российских спутников с американским
Командующий космическими силами США генерал Джон Рэймонд заявил, что власти обеспокоены «преследованием» американского разведывательного спутника двумя российскими космическими аппаратами, пишет TIME.
Экономика
Мишустин и Греф обсудили продажу Сбербанка
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудил с ним покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Общество
ВОЗ сообщила о снижении числа заболевших коронавирусом в Китае
Количество новых заболевших коронавирусом в Китае последнюю неделю стабильно снижается, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединить две страны
Напомним, 12 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщило, что Путин пытался убедить Лукашенко объединить Россию и Белоруссию — и это позволило бы российскому президенту продлить срок своих властных полномочий.
Автоспорт
Команда «Ред Булл» показала изображения нового болида
Команда "Формулы-1" "Ред Булл" на своем официальном сайте показала компьютерные изображения нового болида, который будет участвовать в гонках предстоящего сезона.
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Армия и оружие
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
В сентябре 2023 года состоится первый полет корабля на орбиту без экипажа и посещения МКС.
Политика
Преемница Меркель отказалась претендовать на пост канцлера Германии
Футбол
«Наполи» обыграл «Интер» в первом полуфинале Кубка Италии
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как семья встречает его с работы
Телеведущий Максим Галкин разместил в Instagram шутливое видео, на котором Алла Пугачева и двойняшки Гарри и Лиза поприветствовали его дома после съемок.
Политика
Совбез ООН принял резолюцию по Ливии
Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости».
Политика
Мишустин своим постановлением отменил более 3,6 тысячи актов СССР
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о признании утратившим силу или недействующим на территории России 3621 правовой акт СССР.
Недвижимость
Минстрой разработает программу строительства арендного жилья
Минстрой России и «Дом.РФ» разработают программу строительства некоммерческого социального арендного жилья.
Футбол
Умер футболист Валерий Рейнгольд
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Лондоне
Британские СМИ сообщили о первом зафиксированном медиками случае заражения коронавирусом нового типа в Лондоне.
Футбол
Санчо планирует уйти из «Боруссии»
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо намерен сменить клуб ближайшим летом.
Общество
«Радио Свобода» внесли в список СМИ-иноагентов
Министерство юстиции России внесло «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.