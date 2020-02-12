Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.

Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии

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