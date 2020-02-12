Общество
Газета.RuПитание в российских школах оценила журналист из Финляндии
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
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Интернет
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Армия и оружие
Представитель ОСК Кибитов рассказал о реакции Запада на спуск ледокола «Иван Папанин»
В пример он привел недавний спуск на воду «Ивана Папанина» – первого в мире ледокола, который принадлежит Минобороны, несет на борту ракеты и при этом может выполнять научные задачи по изучению Арктики.
Происшествия
В Польше жестоко избили граждан России, Украины и Белоруссии
Экономика
Правительство может снизить страховые взносы
Снижение страховых взносов в обмен на повышение НДС обсуждали в правительстве в 2017-2018 годах.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения младенца у подземного перехода
Уголовное дело возбуждено после обнаружения новорожденного ребенка около подземного перехода на западе Москвы, сообщает пресс-служба СК РФ по столице.
Экономика
«Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ
"Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании.
Наука
Китай начал доклинические испытания вакцины против коронавируса
В случае, если испытания пройдут успешно, вакцину начнут испытывать и на людях.
Кино
Вышел трейлер второго сезона «Видоизмененного углерода»
Армия и оружие
Министр обороны Турции встретился с коллегами в штаб-квартире НАТО
Со своими коллегами по НАТО встретился министр обороны Турции Хулуси Акар в Брюсселе, сообщает 12 февраля агентство EHA Gündem.
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Общество
Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине
Русская речь продавщицы в одном из магазинов Минска возмутила горожанина Арамаиса Миракяна, спросившего о наличии фруктового чая.
Футбол
Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Гаджеты
Компания Essential Products прекратила свое существование
Некогда успешный стартап Essential Products, созданный одним из разработчиков операционной системы Android Энди Рубином, сегодня объявил о прекращении своей деятельности.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Космос
Космическая реклама в прямом смысле может появиться в России
В 2022 году на орбиту отправятся два первых микроспутника с лазерными диодами, с помощью которых в дальнейшем можно будет писать и рисовать послания в небе, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на tass.ru.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Футбол
Головин пропустит матч «Монако» с «Дижоном»
Головин сможет принять участие в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Монпелье», но вынужден будет пропустить игру с «Дижоном», которая намечена на 22 февраля.
Здоровье
Отец умершего от СМА мальчика вышел на одиночный пикет в Красноярске
Сегодня, 12 февраля, отец Захара и Добрыни Никита Рукосуев вышел на одиночный пикет на площади Революции – напротив здания краевого правительства.
Общество
Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по делу «Сети»
Российские ученые и научные журналисты опубликовали заявление в поддержку обвиняемых по делу запрещенного в России сообщества «Сеть».
Энергетика
«Газпром нефть» готова обсуждать с Белоруссией разные схемы поставок нефти
7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.
Армия и оружие
Офицера уволили за пьянство на российской базе в Сирии
Издание «Коммерсант» сообщат, что служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе ВМФ в сирийском порту Тартус.
Политика
Facebook удалила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Представители социальной сети Facebook заявили, что обнаружили группу фейковых аккаунтов, которые, по утверждению компании, связаны с российской военной разведкой.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти.