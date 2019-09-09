Авто
Letnews.ruПитерский завод Toyota завершает выпуск RAV4 четвертой генерации
Завод Toyota в Санкт-Петербурге снимает с производства кроссоверы Toyota RAV4 четвертого поколения и уже 1 октября переходит к сборке этой модели пятой генерации.
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Гаджеты
Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha
iReactor вчера в 22:32
Спорт
Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
Ридус вчера в 15:59
Общество
Вся Сеть не может найти леопарда на фото
Девушку под ником Bella Lack попросили найти на снимке хищника.
Телеканал 360° 29 сентября в 13:17
Политика
В Кремле надеются, что антироссийские инциденты в Грузии не повторятся
В Кремле рассчитывают на то, что антироссийские инциденты в Грузии больше не повторятся, поскольку Москвы настроена на установление добрых отношений с Тбилиси.
Комсомольская правда 11:13
Политика
Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
Lenta.ru 08:06
Общество
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.
Lenta.ru 10:55
Политика
Депутат Власов объяснил приглашение Греты Тунберг в Госдуму
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить на молодежном круглом столе.
РБК 10:52
Футбол
Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»
Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".
Piter.tv 10:42
Наука
Ученые опровергли пользу отказа от мяса
РЕН ТВ 11:35
Политика
Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке
Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:48
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера» в Минске
Украинская делегация во вторник, 30 сентября, подписала в Минске на заседании контактной группы "формулу Штайнмайера".
Вести.Ru 11:30
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Экономика
Гуриев назвал причину развала СССР
Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос о причинах развала СССР.
РБК 09:47
Шоу-бизнес
Кети Топурия опубликовала чувственный снимок с новым возлюбленным
Певица прилюдно призналась в любви новому избраннику и разместила чувственное фото в блоге.
Комсомольская правда 10:04
Политика
Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.
ТВК вчера в 00:30
Гаджеты
В России почти закончились самые дорогие модели нового iPhone 11
Представители интернет-магазина Apple заявили о том, что в РФ распроданы почти все iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.
Политическая Экспертиза вчера в 02:48
Здоровье
В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%
Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском 09:19
Политика
Макрон рассказал о встрече с Сенцовым
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о беседе с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который был осужден в России за подготовку терактов в Крыму, а недавно вернулся на родину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.
Московский Комсомолец 08:04
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58
Энергетика
Северный поток построен на 83 процента
Российская газета 11:44
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма 02:09
Происшествия
Смерть многодетной россиянки после избиения мужем списали на приступ
В Челябинской области Следственный комитет не захотел возбуждать дело об убийстве против жителя Златоуста, который регулярно избивал жену — в ведомстве считают, что она умерла от сердечного приступа.
Lenta.ru 07:21
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 09:15
Общество
Определена обладательница самых красивых ягодиц мира
В конкурсе красоты Miss BumBum 2019, на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, победила бразильская модель Playboy.
Lenta.ru 07:12
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Авто
Nissan представил в Токио передовой концепт Nissan IMk
Сегодня, 1 октября в японской Йокогаме компания Nissan презентует IMk.
За рулем Кубань 07:27