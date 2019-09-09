Авто

Letnews.ruLetnews.ruПитерский завод Toyota завершает выпуск RAV4 четвертой генерации

Завод Toyota в Санкт-Петербурге снимает с производства кроссоверы Toyota RAV4 четвертого поколения и уже 1 октября переходит к сборке этой модели пятой генерации.
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На питерском заводе завершилась сборка нынешнего поколения кросса Toyota RAV4

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