Авто
Газета DAILYПитерский завод Toyota завершает выпуск четвертого Toyota RAV4
Как пишет издание «ТвоёАвто», в пресс-службе компании рассказали, что завершают выпуск четвертого Toyota RAV4 и уже через несколько дней наладят сборку в Санкт-Петербурге новой, пятой по счету генерации. Официально цены и комплектации нового Toyota RAV4 будут объявлены уже завтра 1 октября.
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, который подозревается в причастности к нелегальному игорному бизнесу.
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В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
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Робертсон вошел в состав сборной Шотландии на матч с командой России
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Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
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