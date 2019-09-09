Авто

Газета DAILYГазета DAILYПитерский завод Toyota завершает выпуск четвертого Toyota RAV4

Как пишет издание «ТвоёАвто», в пресс-службе компании рассказали, что завершают выпуск четвертого Toyota RAV4 и уже через несколько дней наладят сборку в Санкт-Петербурге новой, пятой по счету генерации. Официально цены и комплектации нового Toyota RAV4 будут объявлены уже завтра 1 октября.
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