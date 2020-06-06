Результаты исследования есть в распоряжении RT. На первом месте среди самых продаваемых алкогольных напитков в период всероссийской самоизоляции оказалось пиво.

с чего всё началось

Самым популярным алкогольным напитком в России во время самоизоляции оказалось пиво, сообщили эксперты компании Такском. На втором месте этого рейтинга – вино. В последнюю очередь граждане покупают водку, отметили эксперты.

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