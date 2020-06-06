Общество

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПиво оказалось самым популярным напитком среди россиян на самоизоляции

Самым популярным алкогольным напитком в России во время самоизоляции оказалось пиво, сообщили эксперты компании Такском. На втором месте этого рейтинга – вино. В последнюю очередь граждане покупают водку, отметили эксперты.
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с чего всё началось

Названы самые популярные алкогольные напитки в условиях пандемии

Результаты исследования есть в распоряжении RT. На первом месте среди самых продаваемых алкогольных напитков в период всероссийской самоизоляции оказалось пиво.
RT на русском00:00

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Эксперты назвали самый популярный алкоголь у россиян во время эпидемии

РБК02:58

Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции

РИА Новости01:42

На самоизоляции россияне предпочитают пиво и вино

URA.Ru01:06

Определен самый популярный алкогольный напиток у россиян в условиях пандемии

Газета.Ru01:37

Назван самый популярный у россиян алкоголь во время пандемии

РЕН ТВ00:35

Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции

Lenta.ru00:32

Названы самые популярные алкогольные напитки в условиях пандемии

RT на русском00:00
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JAC раскрыл комплектацию электрокара JAC iEV7S для России

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Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

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С чистого листа после списания налогов и взносов

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Ветеран первой чеченской кампании умер в тульской больнице

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