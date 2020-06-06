Общество
Политическая ЭкспертизаПиво оказалось самым популярным напитком среди россиян на самоизоляции
Самым популярным алкогольным напитком в России во время самоизоляции оказалось пиво, сообщили эксперты компании Такском. На втором месте этого рейтинга – вино. В последнюю очередь граждане покупают водку, отметили эксперты.
Читать в источнике
Оценить110
с чего всё началось
Результаты исследования есть в распоряжении RT. На первом месте среди самых продаваемых алкогольных напитков в период всероссийской самоизоляции оказалось пиво.RT на русском00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец 05:32
Происшествия
В Башкирии без вести пропал шестилетний мальчик
Kursk.com 04:55
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Экономика
Мэр Новосибирска объяснил, почему город нуждается в поддержке центра
Причины присоединения Новосибирска к обращению Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) к федеральному центру о выделении финансовой поддержки пояснил вице-президент АСДГ, мэр города Анатолий Локоть 5 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.
ИА Красная Весна вчера в 03:17
Общество
Парад Победы в Перми 24 июня не состоится
Глава Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание по проведению парада Победы в Прикамье.
Новости Перми 59.ru 04 июня в 10:21
Здоровье
В Ивановской области за сутки заболели коронавирусом 125 человек
Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составило 2322 человека.
RuNews24.ru вчера в 05:12
Гаджеты
50-долларовые умные часы Realme Watch поступают в продажу
iXBT.com 04 июня в 17:01
Гаджеты
Oukitel выпустила смартфон с камерой ночного видения и NFC
Новый смартфон компании Oukitel отличается ёмким аккумулятором, наличием ИК-камеры ночного видения и поддержкой модуля NFC.
Anonsens 05:43
Авто
JAC раскрыл комплектацию электрокара JAC iEV7S для России
Китайская компания JAC выведет на российский рынок новый электрический хэтчбек JAC iEV7S в августе 2020 года.
Автоновости дня 04 июня в 05:39
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин отправился за новой стрижкой в Подмосковье
Live24 04 июня в 09:39
Экономика
С чистого листа после списания налогов и взносов
11 мая президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки, одна из них – списание бизнесу налоговых платежей, кроме НДС и страховых взносов, за II квартал 2020 года.
Бухгалтерия.ру 03 июня в 08:00
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Авто
Lada признан худшим брендом в мире
Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших машин, которые выпустили худшие бренды.
32CARS.ru вчера в 06:58
Космос
В США сравнили скафандры SpaceX с российским «Соколом»
В США объяснили, почему футуристический скафандр SpaceX не годится для космических путешествий в российском «Союзе» и сравнили его с «Соколом».
Актуальные Новости 06:36
Происшествия
Ветеран первой чеченской кампании умер в тульской больнице
После пребывания в Новомосковской больницы от черепно-мозговой травмы скончался ветеран первой чеченской кампании Константин Красиков, ему было 43 года В конце мая он попал в местную больницу с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец Тула вчера в 23:59
Экономика
Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара
Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
Народные новости 02:38
Политика
Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите
RT на русском вчера в 22:41
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Общество
В Татарстане отменили масочный режим на открытом воздухе
Власти Татарстана отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе.
RT на русском 10:06
Общество
Китайское издание рассказало о любви к русской колбасе
Китайское издание Sina рассказало о том, почему в КНР так любят российскую колбасу.
Известия 07:17
Происшествия
Семилетняя девочка поцарапала 37 машин на 2,3 млн рублей
Российская газета 06:31
Общество
В Краснодарском крае открылись пляжи
Lenta.ru 00:04
Футбол
Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона
Москва, 6 июня 2020, 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона.
REGNUM 07:02
Хоккей
«Металлург» получил 10 млн рублей от «Авангарда» за Береглазова
Metaratings 04 июня в 11:13
Армия и оружие
В России предложили запускать ракеты при помощи минометного старта
Специалисты конструкторского бюро «Факел» и научно-производственного предприятия «Радар ммс» предложили запускать ракеты с самолетов из вертикальных пусковых установок при помощи минометного старта, следует из патента на изобретение, опубликованного Федеральным институтом промышленной собственности.
Известия 07:50
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Здоровье
В Кировской области от коронавируса умерли еще два человека
За прошедшие сутки от коронавируса скончались два человека: 74-летний житель города Кирова и 68-летняя жительница Вятскополянского района.
Вятка Областная 03:35