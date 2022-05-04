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Пиво в Германии к концу 2022 года может подорожать на 30 процентов

Германские производители пива спрогнозировали рост цен на продукцию.
Lenta.ru
"Увеличение затрат переходит все границы. Цены зашкаливают. Ничего подобного мы никогда не испытывали!" - приводит издание слова генерального директора Германского союза пивоваров Хольгера Айхеле.
ТАСС
"Электричество подорожало на 250% по сравнению с прошлым годом, пивоваренный солод - на 70%, европоддоны - на 150%", - констатировал Айхеле.
ТАСС
В Германский союз пивоваров входят 1,4 тыс. немецких пивоварен, которые выпускают продукцию под 6 тыс. торговых марок.
РБК

Подробнее о событии

Bild: пиво в Германии к концу года может подорожать на 30 процентов
BFM.ru23:00
Пиво в ФРГ к концу года может подорожать на 30%
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Немецкие пивовары спрогнозировали подорожание пива на 30%
РБК21:23
Производители пива предупредили немцев о скором повышении цен
Life.ru21:32
Пиво в Германии к концу 2022 года может подорожать на 30 процентов
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В Германии пивовары пожаловались на ценовое давление
Российская газета21:20
Bild: в Германии производители пива предупредили о росте цен к концу года на 30%
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