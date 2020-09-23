Пиво в России может подорожать на 25%
По мнению экспертов, пиво в России может вырасти в цене на 10–25%, при этом объемы производства упадут, это может случиться после того, как правительство страны введет обязательную систему маркировки этого напитка, пишет газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Сдувают пену: бизнес предупредил о риске падения производства пива
Пиво подорожает на 10–25%, а объемы его производства сократятся — вероятно, сразу на треть, утверждают опрошенные «Известиями» участники рынка.
Известия17:01
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