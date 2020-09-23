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РИАМО
РИАМО

Пиво в России может подорожать на 25%

По мнению экспертов, пиво в России может вырасти в цене на 10–25%, при этом объемы производства упадут, это может случиться после того, как правительство страны введет обязательную систему маркировки этого напитка, пишет газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Сдувают пену: бизнес предупредил о риске падения производства пива

Пиво подорожает на 10–25%, а объемы его производства сократятся — вероятно, сразу на треть, утверждают опрошенные «Известиями» участники рынка.
Известия17:01
Подробнее о событии
Pravda.Ru

Минпромторг хочет внедрить новую маркировку пива

Pravda.Ru02:33
РЕН ТВ

Производители опасаются роста цен на пиво в России

РЕН ТВ21:15
Комсомольская правда

Россиян предупредили о подорожании пива на 25%, его в стране станет меньше

Комсомольская правда02:14
URA.Ru

В России резко подорожает пиво

URA.Ru02:08
Говорит Москва

СМИ сообщили о возможном подорожании пива

Говорит Москва00:54
Телеканал 360°

Пиву предрекли подорожание в России после введения маркировки

Телеканал 360°02:23
Известия

Бизнес предупредил о риске сокращения производства пива на треть

Известия19:15

Песков заявил о неточностях в статье о «версии Путина» про отравление

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в статье Le Monde, где описывался разговор Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном об Алексее Навальном, есть неточности.
Песков заявил о неточностях в статье о «версии Путина» про отравление
РБК05:45

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
982

Китайский Geely обновил кроссовер Atlas

Интерьер обновленной версии Geely Atlas может похвастаться рулевым колесом с новым логотипом и нефиксируемым джойстиком переключения передач, который достался кроссоверу от нового Coolray.
32CARS.ru04:21
13

«Зениту» нужно увести Де Пауля у «Ювентуса», «Спартаку» – забрать Орье у Моуринью. Обзор трансферов

Главная задача в оставшееся до закрытия окна время - удержать Влашича, у которого, безусловно, есть интересные предложения не только от "Зенита", но и из-за границы.
Советский спорт02:36

Турчак и Яцкин избраны первыми вице-спикерами Совфеда

"Вчера на Совете палаты был рассмотрен этот вопрос и принято решение об увеличении числа первых заместителей председателя Совета Федерации до двух человек", - сообщила глава палаты Валентина Матвиенко.
Российская газета03:05
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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