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РИАМО
РИАМО

Пиво в России может подорожать на 25%

По мнению экспертов, пиво в России может вырасти в цене на 10–25%, при этом объемы производства упадут, это может случиться после того, как правительство страны введет обязательную систему маркировки этого напитка, пишет газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Сдувают пену: бизнес предупредил о риске падения производства пива

Пиво подорожает на 10–25%, а объемы его производства сократятся — вероятно, сразу на треть, утверждают опрошенные «Известиями» участники рынка.
Известия17:01
Подробнее о событии
Pravda.Ru

Минпромторг хочет внедрить новую маркировку пива

Pravda.Ru02:33
Известия

Бизнес предупредил о риске сокращения производства пива на треть

Известия19:15
Комсомольская правда

Россиян предупредили о подорожании пива на 25%, его в стране станет меньше

Комсомольская правда02:14
URA.Ru

В России резко подорожает пиво

URA.Ru02:08
Говорит Москва

СМИ сообщили о возможном подорожании пива

Говорит Москва00:54
РЕН ТВ

Производители опасаются роста цен на пиво в России

РЕН ТВ21:15
Телеканал 360°

Пиву предрекли подорожание в России после введения маркировки

Телеканал 360°02:23

Каждая вторая лодка в Петербурге нарушила нормы безопасности

Рабочая группа Межведомственной транспортной комиссии Санкт-Петербурга (МТК) со 2 июня до 15 сентября 2020 года проводила проверки, в ходе которых выясняла соблюдают ли водители маломерных судов правила безопасности, пишет пресс-служба администрации губернатора.
Каждая вторая лодка в Петербурге нарушила нормы безопасности
Невские Новости09:16

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширяет "черный список" невъездных граждан Евросоюза, этот шаг предпринят на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости09:40
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Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия06:53

США готовят ответ гиперзвуковому оружию России в космосе

Китай и Россия являются бесспорными лидерами в области гиперзвукового оружия, поэтому быстрое развертывание необходимых ресурсов для создания новых систем безопасности США является жизненно важным для американцев.
ПолитРоссиявчера в 11:02
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Техноблогеры показали, как GeForce RTX 3090 справляется с разрешением 8K в играх

Известные видеоблогеры Маркис Браунли (Marques Brownlee) и Лайнус Себастьян (Linus Tech Tips), у каждого из которых около 12 миллионов подписчиков на YouTube, опубликовали видеоролики с демонстрацией игрового процесса в разрешении 8K гонок Forza Horizon 4 и шутера-метроидвании Control на ещё не выпущенной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090.
3DNews04:46
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Более 20 кораблей ВМФ РФ заблокировали в Черном море суда НАТО

По информации издания «Актуальные новости», силами Военно-морского флота России при приближении к границам России были заблокированы в акватории Черного моря три боевых корабля, принадлежащих странам-участницам НАТО.
Topdaynews.ru04:38
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