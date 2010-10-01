Общество
Москва 24Эксперт опроверг возможность запрета крафтового пива в России
Ранее СМИ со ссылкой на Росстандарт сообщили, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво. С 2021 года вступит в силу новый регламент Евразийского экономического союза, в котором "производство крафтового пива не предусмотрено".
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Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы
Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Piter.tv 04:17
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Политика
Александр Калашников назначен директором ФСИН
"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".
ТАСС 06:57
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Политика
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский не поздравили главу Российского государства Владимира Путина с днем рождения.
REGNUM 05:33
Спорт
«Бессмысленные горы денег и жертв – вот наши победы». Интервью с Кириллом Набутовым, который больше не хочет комментировать спорт
Кирилл Набутов работал на тринадцати Олимпиадах, в девяностые и в начале нулевых комментировал спорт на Ленинградском телевидении и делал популярные программы: например, «Адамово яблоко», где впервые на нашем ТВ заговорили о сексе, и «Один день» – первый выпуск был с Олегом Романцевым.
Sports.ru вчера в 03:48
Общество
На Запашного пожаловались в СК России
"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru вчера в 12:54
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
REGNUM 06 октября в 08:56
Здоровье
Инвалиды вынуждены сползать по лестнице больницы без пандуса
К персоналу медучреждения у пациентов претензий нет, "но техническая оснащенность на очень низком уровне".В больнице отказались прокомментировать инцидент, добавив, что "все уже в курсе".
СаратовБизнесКонсалтинг 07:05
Политика
Лукашенко назвал Украину подарком для США и НАТО
ИА Новороссия 06:50
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 71,24 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 9,08 копейки - до 71,2372 рубля, курс доллара увеличился на 4,13 копейки - до 64,8672 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:16
Политика
Советником президента Армении стал гражданин России
Обучался в РГГУ, Историко-архивном институте, американском университете Beloit College.
Коммерсантъ вчера в 13:29
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Кино
Появился трейлер российского фильма «Спутник»
Газета.Ru вчера в 15:58
Единоборства
Соперник Усика Спонг провалил допинг-тест перед боем
Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Тайрон Спонг, являющийся соперником Александра Усика в дебютном поединке украинца в супертяжелом весе, провалил свой допинг-тест.
RuNews24.ru 03:33
Гаджеты
Apple выпустила стабильную версию macOS Catalina
Стоит отметить, что в macOS Catalina отсутствует iTunes, но появилась функция Sidecar, позволяющая iPad становится дополнительным монитором или устройством ввода с использованием стилуса Apple Pencil.
Astera 04:21
Политика
Киев обвинил Россию в срыве встречи лидеров «Нормандской четверки»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко обвинил Россию в выдвижении все новых условий, чтобы не проводить встречу лидеров "Нормандской четверки".
Накануне.Ru 07:02
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Культура
Певица Сара Брайтман возвращается в Россию со своей новой программой
Millionaire.ru 06:38
Политика
Власти США ввели санкции против 28 китайских организаций
Министерство торговли США ввело санкции против 28 китайских организаций.
Телеканал RTVI вчера в 18:47
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Политика
Европа недооценивает последствия выхода США из ДРСМД, заявил Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Европе не в полной мере осознают негативные последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
РИА Новости 07:31
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Здоровье
Индивидуальные факторы риска развития заболеваний выявили у москвичей
Порядка 500 тысяч факторов риска развития заболеваний выявили в ходе электронного анкетирования посетителей павильонов "Здоровая Москва".
Москва 24 06:02
Политика
Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву
Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.
Российская газета вчера в 20:37
Происшествия
Смертельный прыжок свердловского парашютиста попал на видео
В сети появилась запись завершившегося трагедией прыжка с парашютом 35-летнего фельдшера региональной поисково-спасательной базы Екатеринбурга.
Уралинформбюро 06:14