Общество

Газета.RuГазета.RuПивовар предрек подорожание пива в России

Пивовар Тимофей Педоренко рассказал, что поправки в закон о регулировании алкогольного рынка могут привести к существенному подорожанию пива, передает "Говорит Москва".
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с чего всё началось

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.
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Пивовар предрек подорожание пива в России

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Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Ведомостивчера в 17:13

СМИ узнали о возможном ужесточении требований к пивоварам

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«Ведомости»: чиновники разработали проект по борьбе с нелегальным рынком пива в России

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В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам

Коммерсантъвчера в 21:56

Пивовар спрогнозировал подорожание пива в России

РИА Новости04:51
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Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
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В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

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Из 70 исследованных городов подорожание по цене квадратного метра произошло в 64, в шести городах цена незначительно снизилась.
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У футбольного клуба «Рубин» появился новый главный тренер — Леонид Слуцкий.
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В Китае прошло мероприятие по демонстрации достижений в области науки и техники, где был озвучен список важнейших достижений нынешнего года, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
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