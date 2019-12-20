Общество
Газета.RuПивовар предрек подорожание пива в России
Пивовар Тимофей Педоренко рассказал, что поправки в закон о регулировании алкогольного рынка могут привести к существенному подорожанию пива, передает "Говорит Москва".
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с чего всё началось
Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.Ведомостивчера в 17:13
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
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