Общество

Газета.RuГазета.RuПивовар предрек подорожание пива в России

Пивовар Тимофей Педоренко рассказал, что поправки в закон о регулировании алкогольного рынка могут привести к существенному подорожанию пива, передает "Говорит Москва".
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с чего всё началось

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.
Ведомостивчера в 17:13

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В Госдуме предложили ужесточить контроль за производством пива

RT на русском00:53

Пивовар предрек подорожание пива в России

Газета.Ru12:13

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Пивовар заявил о вероятности значительного подорожания пива

Известия13:15

«Ведомости»: чиновники разработали проект по борьбе с нелегальным рынком пива в России

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В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам

Коммерсантъвчера в 21:56

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Ведомостивчера в 17:13
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Экономика

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
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На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»

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Путин рассказал о невыполненных пунктах договора о Союзном государстве

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие пункты этого соглашения.
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Политика

Россия и Украина подписали протокол договора по транзиту газа

Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований, сообщает "Интерфакс".
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Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru вчера в 11:20
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Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

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В США раскрыли похищение новорожденного спустя 55 лет

В США ФБР раскрыло похищение новорожденного ребенка, появившегося на свет в 1964 году.
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NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС после сбоя при полёте

NASA приняло решение отменить запланированную на 21 декабря стыковку американского корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС) после его нештатного выхода на орбиту во время полёта.
RT на русском 12:02
Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru 12:25
Армия и оружие

Канадский визит. В Киеве рассказали о прибытии делегации в Донбасс

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Политика

Парламент Британии поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

Парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект по выходу страны из ЕС.
Газета.Ru 13:02
Политика

Путин поддержал идею Медведчука по «нормандскому формату»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Lenta.ru 05:31
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Мино Райола: Погба хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

В пятницу главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер заявил, что Погба не покинет клуб в зимнее трансферное окно.
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Украинский канал «Наш» проверят из-за показа пресс-конференции Путина

Как уточняется, проверка будет осуществляться "из-за признаков нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента страны-агрессора".
РЕН ТВ 08:28
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера

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Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

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Украинский футболист провалил допинг-тест

Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест.
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Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое

Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
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Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии

Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
РИА Новости 13:10
Общество

В Волгограде установили памятник Сталину

Волгоградские коммунисты установили бронзовый бюст Иосифа Сталина возле здания областного комитета партии.
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Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
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Религия

Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
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Вера Брежнева наслаждается свободным временем с мужем и дочкой

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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
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Спорт

Губерниев вызвал гнев уральского чемпиона по боксу из-за слов о Сталине

Свердловский чемпион Олимпиады-2012 по боксу Егор Мехонцев выступил с жесткой критикой в адрес телеведущего Дмитрия Губерниева после того, как тот грубо высказался о лидере СССР Иосифе Сталине.
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Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном

Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.
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«Ирландец» может стать последним фильмом Скорсезе

Вышедший на Netflix «Ирландец» может стать последним фильмом Мартина Скорсезе.
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ЕР выступила против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.
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