Общество
Газета.RuПивовар предрек подорожание пива в России
Пивовар Тимофей Педоренко рассказал, что поправки в закон о регулировании алкогольного рынка могут привести к существенному подорожанию пива, передает "Говорит Москва".
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с чего всё началось
Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.Ведомостивчера в 17:13
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