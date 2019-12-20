Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.

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Пивовар Тимофей Педоренко рассказал, что поправки в закон о регулировании алкогольного рынка могут привести к существенному подорожанию пива, передает "Говорит Москва".

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