Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.

с чего всё началось

Предлагаемые Госдумой поправки в закон о регулировании алкогольного рынка могут привести к существенному подорожанию пива. Об этом заявил радиостанции "Говорит Москва" пивовар Тимофей Педоренко.

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