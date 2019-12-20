Общество
РИА НовостиПивовар спрогнозировал подорожание пива в России
Предлагаемые Госдумой поправки в закон о регулировании алкогольного рынка могут привести к существенному подорожанию пива. Об этом заявил радиостанции "Говорит Москва" пивовар Тимофей Педоренко.
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с чего всё началось
Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.Ведомостивчера в 17:13
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