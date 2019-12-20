Общество

РИА НовостиРИА НовостиПивовар спрогнозировал подорожание пива в России

Предлагаемые Госдумой поправки в закон о регулировании алкогольного рынка могут привести к существенному подорожанию пива. Об этом заявил радиостанции "Говорит Москва" пивовар Тимофей Педоренко.
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, ужесточающие требования к контролю за производством и оборотом пива, подготовил депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.
Ведомостивчера в 17:13

Подробнее о событии

Пивовар спрогнозировал подорожание пива в России

РИА Новости04:51

СМИ узнали о возможном ужесточении требований к пивоварам

Известия02:40

В Госдуме предложили ужесточить контроль за производством пива

RT на русском00:53

«Ведомости»: чиновники разработали проект по борьбе с нелегальным рынком пива в России

ТАСС00:04

В Госдуме предложили создать реестр пивоваров

Газета.Ruвчера в 23:48

В Госдуме предложили ужесточить требования к пивоварам

Коммерсантъвчера в 21:56

Чиновники могут ужесточить требования к пивоварам

Ведомостивчера в 17:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
RT на русском 05:06
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 20:24
Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы

В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Росбалт вчера в 10:29
Политика

Россия и Украина встретились по газовому вопросу в Берлине

В Берлине началась трехсторонняя встреча представителей России и Украины с участием министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, сообщила 19 декабря пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Красная весна вчера в 09:30
Здоровье

Онкологи пожаловались на низкое качество российских препаратов

Качество российских лекарственных препаратов, которые используются в противоопухолевой и сопроводительной терапии, оставляет желать лучшего.
REGNUM 04:38
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Kinonews.ru вчера в 02:02
Политика

Путин назвал выходной 31 декабря логичным

Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
SM News вчера в 07:07
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

ToDay News Ufa вчера в 05:51
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News 18 декабря в 12:06
Политика

Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA

Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
РБК вчера в 15:31
Политика

На Украине закрываются все игорные заведения

МВД Украины объявило в пятницу о закрытии всех игорных заведений в стране.
ТАСС 05:48
Религия

Патриарх Кирилл разрешил богослужения на русском языке

Некоторые церковные службы допустимо проводить на русском языке, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Епархиальном собрании Москвы, сообщает ТАСС.
АМИТЕЛ 05:35
Общество

Арестованного в Италии Коршунова экстрадируют в США

Арестованного в Италии по запросу американских властей топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, заявил журналистам адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца, экстрадируют США.
Газета.Ru 04:55
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 05:01
Кино

В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»

На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Экономика сегодня вчера в 01:37
Общество

В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России

В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Известия 05:58
Интернет

В открытый доступ попали данные 267 млн пользователей Facebook

Британская фирма Comparitech обнаружила в открытом доступе данные более 267 млн пользователей Facebook.
Клопс 01:06
Политика

Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, подчеркнув вместе с тем и большие успехи в союзном строительстве.
РИА Новости 05:42
Авто

Volkswagen представил новый Passat для России

Компания Volkswagen представила новое поколение Passat, адаптированное под российский рынок.
Российская газета 06:05
Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
REGNUM 04:42
Культура

Фадеев обвинил Эрнста в скучном «голубом огоньке» на «Первом канале»

URA.Ru 18 декабря в 13:18
Спорт

WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России

Российские спортсмены находятся на пятом месте (82). Отмечается, что всего за 2017 год WADA выявило 1804 нарушения антидопинговых правил.
REGNUM 05:26
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Наука

Новый минерал назвали именем уральского исследователя метеоритов

Российская газета 06:04
Происшествия

В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики

Стрельба у здания ФСБ РФ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. В результате ЧП сам нападавший был ликвидирован.
Росбалт 05:36
Футбол

Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат вчера в 08:34
Технологии

Xiaomi представила уникальный электрический чайник

Planet Today 03:39
Политика

Ведущий НТВ назвал позорищем поведение журналистов перед Путиным

Телеведущий Андрей Норкин назвал цирком поведение журналистов на пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 05:50
Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Lenta.ru 03:25
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное