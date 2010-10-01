Рост безработицы и теневого рынка приведут ограничения на продажу спиртного в российских регионах. Такую позицию заняли эксперты пивоваренных компаний, 2 апреля передает ТАСС.

Пивовары не увидели выгод от ограничения продаж алкоголя

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