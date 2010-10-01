Коронавирус
ИА Красная ВеснаПивовары не увидели выгод от ограничения продаж алкоголя
Рост безработицы и теневого рынка приведут ограничения на продажу спиртного в российских регионах. Такую позицию заняли эксперты пивоваренных компаний, 2 апреля передает ТАСС.
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Политика
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
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Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
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Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Игры
Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls
Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Происшествия
В Москве скончался пациент с коронавирусом
Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
Политика
Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку
Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Футбол
«Барселона» предложила голкиперу новый контракт
«Барселона» продолжает переговоры о продлении контракта с голкипером Марком-Андре тер Штегеном, сообщает sport.es.
Общество
Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России
Чтобы затормозить распространение вируса, биолог советует продолжать карантин. Это даст возможность больницам пролечить побольше людей.
Экономика
Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест
Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Здоровье
Горбольницу №4 в Барнауле перепрофилируют под больных с пневмонией
Пациентов с коронавирусом, у которых начнется пневмония, будут размещать в Городской больнице №4. Учреждение полностью перепрофилируют для этих целей, сообщили в региональном Минздраве.
Общество
Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото с младшим братом
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна не скрывает, что последние несколько месяцев ее жизнь повернулась на 180 градусов.
Экономика
Промышленное производство в России сократилось на 1,2%
Индекс «ИПЕМ-производство», который характеризует состояние промышленности, в марте этого года сократился на 1,2% к марту 2019 года.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Шоу-бизнес
Виктория Боня разнесла Алену Шишкову за неестественную внешность
Блогер Виктория Боня выступила с жесткой критикой в адрес девушек, которые меняют свою внешность с помощью пластических операций.
Здоровье
Найден способ продлить срок использования медицинских масок
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Общество
Путин заявил, что обстановка требует дистанционной работы
Президент России Владимир Путин на телесовещании с правительством РФ заявил, что сегодняшняя обстановка, связанная с коронавирусом, весьма напряженная и требует дистанционной работы, он также выразил надежду, что такой способ деятельности не скажется её на качестве.
Культура
Дмитрий Шепелев вышел на новую работу
Футбол
Геннадий Орлов: «Зарплаты просядут, легионеры в Россию не приедут. Зато можно будет воспитывать новых Соболевых и Бакаевых!»
Посмотрим, как проблемы скажутся на Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, где построены прекрасные стадионы.