Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента

По мнению авторов письма, изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода на 30%, что повлечет уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров, а также снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента

Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
РИА Новостивчера в 19:07

Подробнее о событии

Российские пивовары попросили Мишустина не менять требования к рецептуре пива

Интерфакс01:38

Пивовары испугались ухудшения качества пива из-за нового техрегламента

Профильвчера в 19:33

Россиян предупредили о риске лишиться качественного пива

Lenta.ruвчера в 20:32

Пивовары РФ призвали ввести мораторий на техрегламент о безопасности алкоголя

Газета.Ruвчера в 20:41

Пивовары просят ввести мораторий на техрегламент о безопасности алкогольной продукции

ТАССвчера в 19:08

Отрасль не оценила определения алкогольной продукции из техрегламента ЕАЭС

Коммерсантъвчера в 18:20

Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента

РИА Новостивчера в 19:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Общество

В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске

RT на русском 02:07
29
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:06
1
Космос

Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на Марсе древнюю пулю

Актуальные Новости вчера в 12:10
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
531
Происшествия

Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии

Российская газета вчера в 21:29
17
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
635
Общество

Кировские паломники собрались в Великорецкий крестный ход

Жители Великорецкого просят паломников не идти в крестный ход и не подвергать опасности селян.
Свойкировский.рф вчера в 03:37
93
Происшествия

У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

У афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания его полицейскими в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота), была обнаружена коронавирусная инфекция.
Газета.Ru 01:48
3
Происшествия

Колонна протестующих в Вашингтоне достигла Белого дома

РИА Новости 00:40
20
Политика

В «Слуге народа» заявили о неприемлемости условий новой программы МВФ

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия отметил, что ряд условий по новой кредитной программе Международного валютного фонда (МВФ) не будут поддержаны украинским обществом и парламентом.
RT на русском вчера в 22:58
37
Политика

Кабмин Белоруссии отправлен в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный телеканал.
Газета.Ru 01:36
1,4K
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
2,3K
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
809
Космос

Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю

Согласно результатам научной работы, дыра время от времени пускает джеты движущиеся быстрее скорости света пучки плазмы, которые имеют температуру до нескольких миллионов градусов Кельвина.
Актуальные Новости вчера в 11:51
11
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
282
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой

Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ вчера в 00:31
9
Экономика

Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков

Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service вчера в 08:46
3
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
2,1K
Технологии

Названы основные признаки прослушки смартфонов

Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
86
Армия и оружие

Лондон: полиция на коленях и отступает под натиском толпы

Rusvesna.su 01:25
6
Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru вчера в 11:09
121
Общество

В Швеции предложили вакансию, на которой практически не нужно работать

Станция в настоящее время строится в городе Гётеборге, приезжать на неё нужно в строго определённое время, в остальное время человек может быть совершенно свободен.
REGNUM вчера в 12:15
58
Путешествия

Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи

Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
762
Здоровье

Минздрав расширил перечень первых симптомов у коронавируса

Нехарактерными симптомами при коронавирусе являются бред, тахикардия или снижение артериального давления, нарушение умственных способностей, которое приводит к проблемам с мышлением и ухудшению понимания происходящего.
Российская газета вчера в 11:47
781
Экономика

В Ростовской области планируют возобновить производство мяса птицы

ИА Красная Весна вчера в 15:01
3
Здоровье

Больницы Алтайского края пока не откроют для плановой помощи

Напомним, оказание плановой помощи в поликлиниках и больницах Алтайского края было приостановлено в конце марта.
Бийский рабочий вчера в 23:00
12
Футбол

РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата

Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.
Vprognoze.ru вчера в 03:46
Происшествия

В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников

В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
10
Политика

Франция выступила против возвращения России в G7

Франция не видит причин для возвращения формата G8 с участием России.
Газета.Ru вчера в 13:10
24
Общество

ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса

Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru вчера в 05:15
2,1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное