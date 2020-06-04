Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента

По мнению авторов письма, изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода на 30%, что повлечет уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров, а также снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке.
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Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента

Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
РИА Новостивчера в 19:07

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Российские пивовары попросили Мишустина не менять требования к рецептуре пива

Интерфакс01:38

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Газета.Ruвчера в 20:41

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Коммерсантъвчера в 18:20

Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента

РИА Новостивчера в 19:07
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Минздрав назвал первый симптом коронавируса

Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни.
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Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Газета.Ru вчера в 10:36
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Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС вчера в 07:26
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Политика

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Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
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Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

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Футбол

За форварда Бешикташа ЦСКА заплатит 4 миллиона евро

В текущем сезоне Ларин забил 9 голов в 33 матчах.
МонаВиста вчера в 13:33
Авто

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В Instagram опубликовали шпионские фотографии обновленного пикапа Toyota Hilux, дающие представление об измененной внешности автомобиля.
AutoNews вчера в 12:15
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Персонально ваш: Елизавета Осетинская

Елизавета Осетинская, основатель проектов The Bell и "Русские норм !", в эфире радио "Эхо Москвы".
Эхо Москвы вчера в 11:35
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Названы автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России

Сегодня пресс-служба российского офиса Kia сообщила, что две модели марки — седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X—Line — попадают под действие программ.
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Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru 02 июня в 23:04
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Общество

В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков

Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
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Происшествия

В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников

В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Депутаты из Челябинской области оставили подписи под открытым письмом против внесения изменений в Конституцию.
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Общество

Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков.
РБК 01:01
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Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 03:11
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Наука

Аспирин может приносить как вред, так и пользу

До сих пор остается неясным, какую пользу и какой вред наносит аспирин организму.
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Автобус с вахтовиками перевернулся в ХМАО

ТАСС 00:06
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Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон выставляет своё обнажённое фото на аукцион

Американская актриса Дженнифер Энистон решила оригинальным способом добыть крупную сумму денег — своё фото в абсолютно обнажённом виде она выставляет на благотворительный аукцион, пишет woman.ru.Фотограф Марк Селигер отправит на продажу всего 25 фотографий, среди которых будет и снимок Энистон.
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Общество

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Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с PGNiG о ценах на газ

«Газпром» 29 мая обжаловал в суде округа Свеа (Швеция) окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG по ценам на газ.
RT на русском 02 июня в 16:49
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом

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Во время эфира на телеканале Украина 24 украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о своем владении «профессиональными приемами», которые, по его словам, действуют на интервьюируемых как гипноз. ⠀ Гордон отметил, им много раз было сказано о том, что хорошее интервью само по себе как бы является гипнозом.
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Интерактивный трейлер выпустили к Desperados III

ГЛАС.RU вчера в 12:48
Экономика

ВРП в Томской области впервые превысил 600 миллиардов рублей

По итогам 2019 года объем валового регионального продукта (ВРП) в Томской области за всю историю региона превысил 600 миллиардов рублей.
Вести-Томск вчера в 23:47
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Для водителей придумали новый штраф в 50 000 рублей

Штраф за вождение в нетрезвом виде хотели увеличить с 30 000 до 40 000 рублей.
AutoNews 01 июня в 08:13
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
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Происшествия

В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов

В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
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