Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента

По мнению авторов письма, изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода на 30%, что повлечет уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров, а также снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента

Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
РИА Новостивчера в 19:07

Подробнее о событии

Пивовары просят ввести мораторий на техрегламент о безопасности алкогольной продукции

ТАССвчера в 19:08

Пивовары РФ призвали ввести мораторий на техрегламент о безопасности алкоголя

Газета.Ruвчера в 20:41

Россиян предупредили о риске лишиться качественного пива

Lenta.ruвчера в 20:32

Пивовары испугались ухудшения качества пива из-за нового техрегламента

Профильвчера в 19:33

Российские пивовары попросили Мишустина не менять требования к рецептуре пива

Интерфакс01:38

Отрасль не оценила определения алкогольной продукции из техрегламента ЕАЭС

Коммерсантъвчера в 18:20

Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента

РИА Новостивчера в 19:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Происшествия

Площадь разлива топлива в Норильске составила 180 тыс. кв. м

Известия 00:43
263
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия вчера в 03:45
1,7K
Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
152
Культура

Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню России

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Общество

В Швеции предлагают «пожизненную» вакансию без рабочих обязанностей

В Швеции появилась вакансия, на которую можно устроиться до конца жизни и не работать. Об этом сообщает Шведское радио.
Газета.Ru вчера в 12:06
59
Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
187
Космос

Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю

Согласно результатам научной работы, дыра время от времени пускает джеты движущиеся быстрее скорости света пучки плазмы, которые имеют температуру до нескольких миллионов градусов Кельвина.
Актуальные Новости вчера в 11:51
14
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
3K
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Шоу-бизнес

Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа

Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.
News.ru вчера в 10:18
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления

Врач и телеведущий доктор Александр Мясников рассказал, как бороться со скачками артериального давления.
РЕН ТВ 02 июня в 18:57
113
Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
1,6K
Спорт

Олимпиада в Токио может пройти в упрощённом варианте

Правительство Японии и организационный комитет Игр рассматривают возможность упрощённого проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио, сообщает Yomiuri.
Чемпионат вчера в 22:18
Общество

Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после коронавируса

Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 94 715, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:27
178
Происшествия

Сильный ветер повалил десятки деревьев в Москве

Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева в разных районах. Об этом в среду, 3 июня, «РИА Новости» сообщили в экстренных службах города.
Известия вчера в 21:58
15
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
60
Авто

Новый Volkswagen Arteon показали на тизере

Volkswagen готовит к дебюту четырёхдверное купе Arteon нового поколения. Накануне производитель опубликовал первые тизеры новинки.
Новые автомобили вчера в 05:57
1
Космос

Российский мастер Константин Чайкин сделал первые в мире марсианские часы

Ведомости 03:02
Общество

В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера

ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
РЕН ТВ 02 июня в 07:27
740
Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru вчера в 06:20
67
Общество

Более половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Как пишет издание, 65% всех сетей в России закроют в среднем по 15 торговых точек.
RuNews24.ru вчера в 04:45
560
Общество

Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

Российская газета вчера в 08:25
566
Общество

Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь

Lenta.ru 03:04
Политика

Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru вчера в 05:25
32
Путешествия

Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил

Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
787
Происшествия

В ДТП с автобусом в Югре пострадали вахтовики из Челябинской области

Российская газета 02:55
5
Общество

Завод «Электроцинк» выставили на продажу на «Авито»

На «Авито» появилось предложение купить завод «Электроцинк».
НТВ вчера в 09:44
6
Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 02 июня в 08:50
271
Общество

Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от коронавируса

Первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая в медучреждение Минобороны России для подготовки к испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошла углублённое медицинское обследование, по итогам которого будет определён окончательный состав участников эксперимента.
RT на русском вчера в 22:13
77
Авто

Lada ушла с авторынка Евросоюза

Автоновости дня вчера в 07:21
182
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. 30 апреля 2020 стало известно, что он болен COVID-19. Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ был назначен Андрей Рэмович Белоусов, 19 мая Мишустин вернулся к работе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное