Экономика
РИА НовостиПивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
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Кино
Эскизы малыша Йоды появились в сети
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Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне от Белого дома
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В AMD намекнули, что видеокарты Big Navi выйдут раньше новых консолей
Компания AMD подтвердила, что её будущий графический процессор Big Navi станет первым продуктом, основанным на архитектуре RDNA 2. Таким образом, консоли PlayStation 5 и Xbox Series X с графикой на тех же чипах появятся позднее.
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Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах»
ВКС-сервер на «Эльбрусах» Как стало известно CNews, компания Trueconf совместно с МЦСТ и «Базальт СПО» создали первую серийную систему видеоконференцсвязи (ВКС), построенную на полностью отечественных платформах — процессорах «Эльбрус», программном обеспечении Trueconf MCU и операционной системе семейства «Альт».
CNews 05:50
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Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
Общество
На Сахалине у сотрудника детского сада выявлен коронавирус
В Сахалинской области у сотрудника детского сада "Островок" в поселке Смирных выявлен коронавирус.
Российская газета 21:10
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС.
РИА Новости 18:03
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Путин объявил в Норильске ЧС федерального уровня
Ведомости 09:37
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Армия и оружие
Турция перебросила в Сирию САУ с пушками необычного калибра
Российская газета вчера в 09:11
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Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb 14:50
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru вчера в 10:54
Политика
Эксперт оценил возможность расстрела армией демонстраций в США
К чему может привести применение армии против протестующих в США - «МК» спросил у экспертов.
Московский Комсомолец 12:01
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Экономика
МВФ снял с повестки заседания вопрос о предоставлении кредита Украине
Вопрос о выделении Украине первого транша в $1,9 млрд из кредитной программы на $5 млрд вычеркнут из графика официальных заседаний совета директоров Международного валютного фонда.
Новый День 07:21
Политика
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
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Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой
Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
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Авто
АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada
Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
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Гоночный симулятор Project CARS 3 готов к запуску
Гоночный симулятор Project CARS 3 уже готов к выпуску этим летом для игры на Xbox One, PlayStation 4 и ПК.
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Онищенко сравнил смертность от коронавируса и обычного гриппа
Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко сравнил смертность от обычного сезонного гриппа и коронавируса.
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Вайсфельд рассказал, как Капризов перешел из «Салавата» в ЦСКА
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал, как нападающий Кирилл Капризов переходил из уфимской команды в ЦСКА.
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Силы ПНС штурмуют аэропорт Триполи
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США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
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Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
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Минздрав назвал самые распространенные онкозаболевания в России
Самым распространенным видом онкологического заболевания в России в 2019 году стал рак кожи и меланома, на втором месте - рак молочной железы, на третьем - легких, следует из презентации к выступлению директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерины Каракулиной на заседании экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета ГД по охране здоровья.
РИА Новости 04:29
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Volvo Trucks поставила «Траско» 20 седельных тягачей
Компания Volvo Trucks объявила о поставке двадцати седельных тягачей Volvo FH транспортно-логистической компании «Траско».
Движок вчера в 09:04
Космос
На космодроме Куру началась подготовка к запускам
В результате карантинных мер, принятых в марте 2020 года в связи со вспышкой COVID-19, на космодроме Куру были приостановлены все операции, кроме тех, которые могли критически повлиять на общую безопасность.
Telesputnik.ru вчера в 18:55