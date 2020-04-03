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Национальное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное АгентствоПивовары попросили не ограничивать продажу алкоголя

Союз российских пивоваров написал письмо председателю Правительства России Михаилу Мишустину, в котором попросил не вводить ограничение на торговлю алкоголем во время пандемии, сообщает ТАСС.
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