Коронавирус

РидусРидусПивовары попросили не ограничивать продажу алкоголя во время пандемии

«Союз российских пивоваров - крупнейшее некоммерческое объединение участников пивоваренной отрасли России - просит вас на время борьбы с пандемией коронавируса ввести в России единые федеральные правила оборота пивоваренной продукции, которые поддержат легальных производителей пива и защитят потребителей от нелегальной, опасной для здоровья алкогольной продукции», - цитирует ТАСС текст документа.
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Российские пивовары выступили против ограничений во время пандемии

REGNUMвчера в 20:18

Пивовары России просят правительство не ограничивать продажу алкоголя во время пандемии

ТАССвчера в 17:05

Пивовары попросили не ограничивать продажу алкоголя во время пандемии

Ридусвчера в 17:16

Пивовары попросили правительство РФ не ограничивать продажу алкоголя во время коронавируса

Online47.ruвчера в 17:05

Пивовары просят защиты от властей регионов

Коммерсантъвчера в 17:01

Эксперты рассказали об опасности ввода ограничений на продажу алкоголя

News.ruвчера в 16:55

Союз российских пивоваров выступает против ограничения продажи алкоголя

ИА Красная Веснавчера в 18:28
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Происшествия

В Челябинске полицейские агитируют соблюдать жёсткий карантин

Как сообщало ИА REGNUM, режим жёсткого всеобщего карантина на Южном Урале ввели 31 марта. Поводом стала ситуация с коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:42
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца месяца

Ранее нерабочей была объявлена текущая неделя, выходные должны были закончиться 5 апреля.
Суть событий вчера в 10:07
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия вчера в 19:20
Политика

Василий Голубев прокомментировал обращение Путина

Губернатор региона Василий Голубев прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:50
Общество

Эпидемиологическую ситуацию в Абакане считают стабильной

По данным на вечер 2 апреля на территории Хакасии не выявили новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Хакасия вчера в 23:30
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости 01 апреля в 20:13
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Политика

В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения

Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 00:32
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия вчера в 08:43
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Политика

Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве пока не удается переломить ситуацию с коронавирусом.
РЕН ТВ вчера в 10:07
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Авто

В первом квартале Tesla реализовала более 88 тыс. электромобилей

Общая производительность заводов Tesla по всему миру составила в первом квартале года составила 102 672 электромобиля, что на 2% меньше в квартальном выражении и на 33% больше в годовом.
Тарантас Ньюс 00:30
Футбол

Дриусси признался, что иногда думает о возвращении в «Ривер Плейт»

Soccer.ru вчера в 20:40
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости вчера в 08:50
Политика

Первый самолет с помощью из России прибудет в Сербию 3 апреля

По итогам разговора пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.
ТАСС вчера в 13:26
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru 01 апреля в 10:48
Общество

Жителя Сахалина оштрафовали за нарушение домашнего карантина

Первого жителя Сахалина оштрафовали за нарушение домашнего карантина, сообщил в пятницу в прямом эфире на YouTube-канале правительства региона глава островной полиции Арсен Исагулов.
РИА Новости 00:53
Общество

Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России

Чтобы затормозить распространение вируса, биолог советует продолжать карантин. Это даст возможность больницам пролечить побольше людей.
Известия вчера в 20:01
Общество

Количество выявленных случаев заражения в мире превысило миллион

Вашингтон, 2 апреля 2020, 23:30 — REGNUM Общее количество людей с подтверждённым заражением коронавирусом в мире превысило миллион человек.
REGNUM вчера в 16:30
Общество

На Колыме прорабатывают возможность перекрытия границы с Якутией

В региональном правительстве готовят соответствующее постановление Фото: shutterstock.com Информация прозвучала на заседании оперативного штаба по нераспространению новой коронавирусной инфекции в Магаданскую область.
Магаданская правда вчера в 23:37
Армия и оружие

Минобороны показало архивные документы об освобождении Братиславы

Вечерняя Москва вчера в 19:19
Экономика

Сбербанк заметил резкое снижение спроса россиян на наличные

Жители России стали меньше использовать наличные рубли и валюту. Такую информацию в четверг, 2 апреля, приводит Сбербанк.
Известия вчера в 02:26
Общество

Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо

Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.
RT на русском вчера в 22:18
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК вчера в 20:45
Экономика

Промышленное производство в России сократилось на 1,2%

Индекс «ИПЕМ-производство», который характеризует состояние промышленности, в марте этого года сократился на 1,2% к марту 2019 года.
Коммерсантъ 00:32
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