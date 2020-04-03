Коронавирус
РидусПивовары попросили не ограничивать продажу алкоголя во время пандемии
«Союз российских пивоваров - крупнейшее некоммерческое объединение участников пивоваренной отрасли России - просит вас на время борьбы с пандемией коронавируса ввести в России единые федеральные правила оборота пивоваренной продукции, которые поддержат легальных производителей пива и защитят потребителей от нелегальной, опасной для здоровья алкогольной продукции», - цитирует ТАСС текст документа.
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Пивовары попросили правительство РФ не ограничивать продажу алкоголя во время коронавируса
Online47.ruвчера в 17:05
Союз российских пивоваров выступает против ограничения продажи алкоголя
ИА Красная Веснавчера в 18:28
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