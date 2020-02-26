Экономика

Piter.tvPiter.tvПивовары попросили установить минимальную цену на пиво

Пивовары попросили установить минимальную цену на пиво.
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с чего всё началось

С пива сдувают цену

СРП обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос по скорейшему установлению минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво.
Коммерсантъ25 февраля в 17:06

Подробнее о событии

Союз пивоваров пожаловался Силуанову на демпингующих ритейлеров

Интерфаксвчера в 00:35

В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

РИА Новостивчера в 03:52

«Опора России» назвала оптимальную минимальную цену на пиво

ТАССвчера в 03:36

Предприниматели назвали оптимальную минимальную цену на пиво

РЕН ТВвчера в 04:31

Союз пивоваров РФ попросил установить минимальные цены

Телеканал 360°25 февраля в 20:14

Союз пивоваров России просит Минфин о скорейшем введении минимальных цен на пиво

ПРАЙМ25 февраля в 19:20

С пива сдувают цену

Коммерсантъ25 февраля в 17:06
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Гаджеты

Huawei P40 Lite вышел в Испании без сервисов Google

Накануне вечером китайская компания Huawei представила в Испании смартфон P40 Lite. По сути, это переименованный Nova 6 SE.
Live24 вчера в 23:06
Общество

Роспотребнадзор назвал возможные пути заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 11:42
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на котором показана работа российского спецназа.
RT на русском вчера в 22:41
Политика

Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» после спора об Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России).
Lenta.ru вчера в 22:55
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Финансы

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
РБК вчера в 22:15
Политика

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Россия доказывала на суде, что Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), на основании которого судились экс-акционеры ЮКОСа, применялся временно, за исключением тех положений, которые противоречили российским законам, и среди этих неприменяемых положений была статья о разрешении споров с инвесторами в международном арбитраже.
РБК вчера в 23:00
Футбол

Реал — Манчестер Сити 1:2

Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости вчера в 14:16
Политика

Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
RT на русском вчера в 08:47
Культура

Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы

ToDay News Ufa вчера в 11:45
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло на 29 человек

Московский Комсомолец вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подает на него в суд

Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
StarHit.ru 25 февраля в 09:00
Технологии

Крупное обновление Windows 10 доступно для избранных

Компания Microsoft выпустила образ диска (файл ISO) для следующего крупного обновления операционной системы Windows 10.
iXBT.com вчера в 02:20
Общество

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости вчера в 18:45
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку российской нефти

Уточняется, что Россия более чем в два раза увеличила поставки нефти в США и Великобританию, что произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals, а также американских санкций против Венесуэлы и Ирана.
Газета.Ru вчера в 22:53
Политика

Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Городовой вчера в 05:46
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:00
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 10:15
Политика

Предвыборный штаб Трампа подал в суд на газету The New York Times

Предвыборный штаб Дональда Трампа подал иск в Верховный суд США к газете с за публикацию ложных заявлений.
Вести.Ru вчера в 22:51
Общество

У летевшего через Москву пассажира выявили коронавирус

Как уточняет издание, пассажир прибыл в Шереметьево и провёл в капсульном отеле рядом с аэропортом около 16 часов.
Говорит Москва вчера в 09:51
Политика

Кремль пока не отправил Зеленскому приглашение на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский не получал приглашение к участию в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Известия вчера в 04:51
Происшествия

Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером

Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.
Газета.Ru вчера в 10:26
Наука

Найдена возможность выявлять ранние признаки рака

Как сообщает ToDay News Ufa, медики рассказали, что злокачественные клетки могут находиться в здоровом органе годами, однако через некоторое время они внезапно просыпаются и провоцируют образование новых опухолей.
ToDay News Ufa 25 февраля в 04:01
Шоу-бизнес

Обнажённая Мария Кожевникова появилась на обложке мужского журнала

Многодетная мама, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова опубликовала в Инстаграм пикантный снимок.
Paparazzi.ru 25 февраля в 08:47
Армия и оружие

В Пентагоне признали, что превосходство над Россией «подорвано»

Военное преимущество Соединенных Штатов в мире подорвано, в то время как Россия и Китай усиливают свои возможности в этой сфере, об этом заявил на слушаниях в Палате представителей конгресса глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
РИА Новости вчера в 22:50
Армия и оружие

Турецкие военные атаковали сирийскую армию и были уничтожены баллистическими ракетами

Avia.pro 24 февраля в 19:01
Общество

Выплаты сельским медработникам утверждены Правительством Хакасии

На заседании Правительства обсудили внесение изменений в постановление, которое регламентирует порядок предоставления единовременных выплат медработникам, которые трудятся в селах, рабочих поселках, либо небольших городах.
Хакасия вчера в 22:24
Общество

В детском саду Перми на Масленицу включили песню про алкоголь

Главный региональный вчера в 10:40
Экономика

Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве

Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.
RT на русском вчера в 21:12
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $52

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,64% - до $51,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 05:07 мск.
ТАСС вчера в 21:10
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