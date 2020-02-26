Экономика
КоммерсантъПивовары попросили ужесточить требования к составу пива
Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива. «Ведомости» ознакомились с копией письма предправления СРП Даниила Бримана.
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Космос
У Земли появился второй спутник
Происшествия
При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Технологии
Крупное обновление Windows 10 доступно для избранных
Компания Microsoft выпустила образ диска (файл ISO) для следующего крупного обновления операционной системы Windows 10.
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Гаджеты
Режиссер: Apple запрещает кинозлодеям пользоваться iPhone
Apple запрещает кинозлодеям пользоваться смартфонами iPhone. Об этом заявил американский режиссер Райан Джонсон, передает CNBC.
Происшествия
В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Финляндии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.
Технологии
Эксперт рассказал, как защитить хранящиеся в «облаках» личные данные
Эксперт советует не использовать повторно один и тот же пароль в разных сервисах и при возможности использовать двухфакторную аутентификацию.
Здоровье
В США обнаружена первая в мире женщина, которая мочится алкоголем
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
Политика
Небензя: США игнорируют предложения о моратории размещения РСМД
Российский постпред при ООН Василий Небензя сообщил, что США и их союзниками игнорируют предложения России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Гаджеты
Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы
Чиновники Евросоюза планируют заставить производителей смартфонов выпускать гаджеты со съемными аккумуляторами.
Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Армия и оружие
В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»
Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Политика
Кремль пока не отправил Зеленскому приглашение на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский не получал приглашение к участию в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Культура
Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы
Коллеги Владислава Листьева анонимно написали имя предполагаемого убийцы журналиста в ходе съемок фильма.
Кино
Сальма Хайек поблагодарила режиссера за роль на испанском языке
Благодарность режиссеру англоязычного фильма «Неизбранные дороги» Салли Поттер за возможность сыграть испаноязычную роль выразила голливудская актриса Сальма Хайек 26 февраля в ходе пресс-конференции, прошедшей в рамках Берлинского кинофестваля.
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Шоу-бизнес
Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен
Автор хитов Лолиты и Лободы раскрыл стоимость новых песен. Он сообщил, что им уже написано «на продажу» больше полусотни песен.
Происшествия
В Сочи приостановлен поиск детей, которых унесло в Черное море
В сочинском поселке Лазаревское из-за ухудшения погоды спасателям пришлось приостановить поиски двух 14-летних мальчиков, которых накануне унесло в море во время шторма.
Культура
Пушкинский музей признан музеем года
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Авто
Представлен новый Mercedes-AMG GLA 45
Немецкий автогигант Mercedes-AMG официально презентовал усовершенствованную версию кроссовера GLA 45.