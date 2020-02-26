Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПивовары попросили ужесточить требования к составу пива

Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива. «Ведомости» ознакомились с копией письма предправления СРП Даниила Бримана.
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