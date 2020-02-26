Экономика
КоммерсантъПивовары попросили ужесточить требования к составу пива
Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива. «Ведомости» ознакомились с копией письма предправления СРП Даниила Бримана.
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Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Происшествия
Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США
В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Политика
Небензя: РФ все еще ждет от США ответа на предложение продлить СНВ-3
Россия все еще ждет от США ответа на предложение продлить СНВ-3 без каких-либо предусловий, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о плановом полете двух Ту-142 над Баренцевым морем
Полет в общей сложности длился более 12 часов. Минобороны опровергло сообщения о полете Ту-95.
Общество
Американский рэпер Талиб Квели обвинил Тимати в нацизме и воровстве
Талиб Квели, рэп-исполнитель из США и член хип-хоп дуэта Black Star, назвал Тимати, автора российского лейбла Black Star, вором и нацистом.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Футбол
Деле Алли предъявили обвинение из-за шутки о коронавирусе
Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли.
Экономика
«Норникель» увеличил чистую прибыль в два раза
Долговая нагрузка по итогам 2019 г. составила 0,6. Таким образом, дивиденды за 2019 г. могут составить около $4,8 млрд.
Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Кино
Грег Уильямс выложил в Сеть кадры со съемок фильма «Веном 2»
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Футбол
«Реал» — «Манчестер Сити»: Рамос заработал удаление
«Реал» остался в меньшинстве в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Экономика
Почетными гражданами в Южно-Курильском районе стали 9 человек
Религия
Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание
Главы и представители шести поместных церквей проведут в среду встречу в столице Иордании Аммане, в ходе которой обсудят ситуацию в православном мире из-за действий Константинопольского патриархата на Украине и пути предотвращения глобального раскола.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Автоспорт
В Барселоне стартовал четвёртый день зимних тестов
В девять утра по местному времени в Барселоне стартовал четвёртый день зимних тестов 2020 года – первый на этой неделе.
Футбол
«Лион» неожиданно побеждает «Ювентус» в Лиге чемпионов
Гол Тусара оказался единственным в этой встрече, и он принес «Лиону» неожиданную победу. Ответный матч состоится в Италии 17 марта.
Шоу-бизнес
Телеведущая Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера Артема Маркелова
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» официально зарегистрировала брак с 25-летним сыном миллионера Артемом Маркеловым.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов
На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.