Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПивовары попросили ужесточить требования к составу пива

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Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива. «Ведомости» ознакомились с копией письма предправления СРП Даниила Бримана.
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