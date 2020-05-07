Экономика
Деловое.ТВПивовары попросили включить их в перечень системообразующих
Крупнейшие в РФ компании создали Ассоциацию производителей пива (АПП) Российские пивовары попросили включить их в список системообразующих.
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с чего всё началось
Крупнейшие пивоваренные компании России - AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg) и Heineken - претендуют на места в списке системообразующих предприятий. Включить их в список попросила Ассоциация производителей пива (АПП), созданная в апреле этими тремя компаниями.Интерфаксвчера в 13:21
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Российские пивоваренные компании захотели стать системообразующими
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