Крупнейшие пивоваренные компании России - AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg) и Heineken - претендуют на места в списке системообразующих предприятий. Включить их в список попросила Ассоциация производителей пива (АПП), созданная в апреле этими тремя компаниями.

с чего всё началось

Крупнейшие в РФ компании создали Ассоциацию производителей пива (АПП) Российские пивовары попросили включить их в список системообразующих.

Пивовары попросили включить их в перечень системообразующих

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