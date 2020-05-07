Экономика
ИнтерфаксПивовары попросили включить их в список системообразующих
Крупнейшие пивоваренные компании России - AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg) и Heineken - претендуют на места в списке системообразующих предприятий. Включить их в список попросила Ассоциация производителей пива (АПП), созданная в апреле этими тремя компаниями.
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Происшествия
Погребенную заживо женщину вытащили из могилы спустя трое суток
Экспресс газета 13:38
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Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
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В Москве задержан банкир Олег Власов
По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
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На Марсе обнаружили следы существования древних рек
В НАСА показали подробное изображение древних рек на Марсе, которые, предположительно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад.
Профиль вчера в 13:25
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность подписания президентом России Владимиром Путиным указа о поэтапном выходе из самоизоляции.
Комсомольская правда 13:15
Фигурное катание
Губерниев высказался об уходе Трусовой от Тутберидзе
ProstoProSport вчера в 12:30
Политика
Мишустин провел совещание в режиме видеоконференции
Премьер-министр России Михаил Мишустин, который лечится от коронавируса, провел по видеосвязи совещание по экономическим вопросам, сообщается на сайте правительства в четверг.
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Общество
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Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
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Экономика
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
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РИА Новости 05 мая в 20:46
Здоровье
В Курганской области районную больницу закрыли из-за коронавируса
Коммерсантъ Челябинск 08:40
Происшествия
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Газета.Ru 09:28
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Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК 10:44
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 23:33
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
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Дон-ТР 05 мая в 12:27
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
Общество
Предприятиям грозят крупные штрафы за отсутствие масок у сотрудников
Данчиков подчеркнул, что за повторное нарушение работодателю грозит штраф до 1 миллиона рублей.
ТВ Центр 13:10
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
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Уральский НИИ Охраны материнства и младенчества на ул. Репина, 1 все еще могут отдать под госпиталь для пациентов с COVID-19.
It`s My City 11:59
Политика
Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ.
Коммерсантъ 13:42
Общество
Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая
Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина.
Деловая газета. Юг 08:04
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Помпео напомнил Китаю о судьбе СССР
Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Китая решить, хотят ли они «быть частью цивилизованного общества».
RT на русском 13:37
Общество
ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
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Космос
Обнаружена ближайшая к Земле черная дыра
Европейские и американские ученые обнаружили ближайшую к Земле черную дыру. Астрономы описали открытие в журнале Astronomy & Astophysics.
НТВ вчера в 12:43
Игры
Анонсирована Dirt 5
На презентации Inside Xbox анонсировали Dirt 5. Игра выйдет на Xbox Series X. Разработчики показали первый трейлер.
Cyber.sports.ru 11:14
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Широков: я могу до августа дома сидеть
Экс-футболист петербургского "Зенита" Роман Широков высказался о режиме самоизоляции, который сейчас введен в России, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 12:39
Общество
Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
Газета.Ru 09:26
Общество
«Крокус» и парк «Патриот» начнут принимать пациентов с коронавирусом
В Подмосковье пациентов с коронавирусной инфекцией начнут размещать в госпиталях в "Крокус экспо" и парке "Патриот".
Life.ru 11:42