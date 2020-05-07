Крупнейшие пивоваренные компании России - AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg) и Heineken - претендуют на места в списке системообразующих предприятий. Включить их в список попросила Ассоциация производителей пива (АПП), созданная в апреле этими тремя компаниями.

Пивовары попросили включить их в список системообразующих

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