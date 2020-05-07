Экономика
ИнтерфаксПивовары попросили включить их в список системообразующих
Крупнейшие пивоваренные компании России - AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg) и Heineken - претендуют на места в списке системообразующих предприятий. Включить их в список попросила Ассоциация производителей пива (АПП), созданная в апреле этими тремя компаниями.
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Космос
Как корабль OSIRIS-REx возьмет пробу грунта с астероида Бенну
Популярная механика 13:11
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Общество
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
Начиная с 12 мая, получают возможность вернуться к работе предприятия промышленности и строительной отрасли.
ТВ Центр 10:43
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Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России
Напомним, что, по официальным данным на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 13:58
Общество
Костромской бизнес возобновит работу с 12 мая
Разрешение на работу получат более 6700 предприятий и организаций области – но при соблюдении определенных условий.
ГТРК Кострома 09:55
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В Москве у магазина скончался вице-адмирал Николай Бирилло
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Вести.Ru 12:45
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
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ИА InterMedia вчера в 10:42
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Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Армия и оружие
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Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv вчера в 01:02
Энергетика
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Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ вчера в 12:50
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Общество
В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Коммерсантъ 14:08
Здоровье
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Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
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Происшествия
В Петербурге пятеро мигрантов всю ночь насиловали женщину
В Санкт-Петербурге компания из пяти граждан Узбекистана всю ночь избивала и насиловала соотечественницу.
Lenta.ru 12:56
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Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом.
Известия 14:44
Политика
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
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Общество
ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
Уралинформбюро вчера в 04:07
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
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Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости 14:31
Здоровье
Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
Общество
На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера
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РБК 10:30
Здоровье
Отделение ульяновской больницы перевели на режим обсервации
ИА Красная Весна 13:56
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
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Арестован еще один соучастник убийства Япончика
Арестован Джамбул Джанашия, предполагаемый соучастник убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, иначе известного как Япончик.
Вести.Ru 11:52