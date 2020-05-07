Экономика
ИнтерфаксПивовары попросили включить их в список системообразующих
Крупнейшие пивоваренные компании России - AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg) и Heineken - претендуют на места в списке системообразующих предприятий. Включить их в список попросила Ассоциация производителей пива (АПП), созданная в апреле этими тремя компаниями.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 14:22, Ашберн
Общество
Собянин ввел обязательное ношение масок
Граждане будут обязаны носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте и других публичных местах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 09:18
Экономика
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.
РИА Новости 05 мая в 20:46
Космос
Ученые обнаружили ближайшую к Земле черную дыру
Ученые из международной команды астрономов открыли новую черную дыру, которая расположена на максимально близком расстоянии от Земли.
Актуальные Новости вчера в 13:33
Происшествия
В Красноярске и Крыму проводят обыски в домах бизнесмена Быкова
Обыски идут в домах бизнесмена Анатолия Быкова в Красноярске и в Крыму, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости 14:15
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Здоровье
Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли.
RT на русском 13:10
Общество
В Минздраве назвали сроки активного распространения коронавируса
Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире канала "Россия-24" дала прогноз по распространению коронавируса в стране.
Газета.Ru 13:50
Политика
Саакашвили назначили главой комитета реформ Украины
В июне 2019 года Зеленский отмечал, что на тот момент не рассматривал возможности назначить Саакашвили на государственный пост.
BFM.ru 13:27
Политика
Помпео напомнил Китаю о судьбе СССР
Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Китая решить, хотят ли они «быть частью цивилизованного общества».
RT на русском 13:37
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07:55
Технологии
Разработчики блокчейн-платформы TON запустили ее без Дурова
Сообщество Free TON Community, состоящее из разработчиков и потенциальных пользователей TON, запустило блокчейн-платформу Free TON, сообщил РБК.
Коммерсантъ 10:53
Здоровье
Отделение ульяновской больницы перевели на режим обсервации
ИА Красная Весна 13:56
Экономика
Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК 13:49
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая
Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
Общество
На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера
Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
РБК 10:30
Общество
Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами
Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые.
Ведомости 08:51
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Федеральная служба безопасности предъявила новое обвинение экс-главе СУ СК по Волгоградской области Михаилу Музраеву.
Газета.Ru вчера в 18:27
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 06:02
Общество
Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина
В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
DP.RU 12:04
Политика
У личного помощника Трампа выявили коронавирус
У личного помощника президента США Дональда Трампа выявили коронавирус. Он также является одним из военнослужащих американской армии.
Piter.tv 12:35
Происшествия
Полковник ФСБ получал 100 тысяч евро в обед
В период с 2007 по 2013 годы Фролов получил в общей сложности 87 миллионов рублей за общее покровительство банка.
МонаВиста 06:52