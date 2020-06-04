Общество
News.ruПивовары предупредили Мишустина о риске лишиться качественного пива
Производители пива и солода в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину рассказали о рисках из-за нового техрегламента ЕАЭС о безопасности алкоголя. По их мнению, вступление документа в силу в нынешней редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС.
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Российские производители пива и солода допустили, что вступление техрегламента о безопасности алкоголя в силу в текущей редакции может привести к снижению качества пива, которое производится в странах ЕАЭС, говорится в письме участников рынка к премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину.РИА Новостивчера в 19:07
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