Союз обеспокоен и возможным снижением качества пива: при замене зерном более чем 20% солода производители используют промышленные ферменты, которые могут попадать в готовый продукт, пишет Бриман. Дурдыев возражает: ферменты в процессе кипячения сусла разрушаются.

с чего всё началось

Союз российских пивоваров просит министерство финансов РФ не изменять требования по содержанию солода в пиве. Кроме того, там потребовали не разрешать заменять солод зерном, сообщает ТАСС.

Пивовары просят не менять требования по содержанию солода в пиве

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Политика Путин ответил на вопрос о двойниках У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Экономика В Оренбуржье выявлены фальшивые деньги на 771 тыс. рублей В Оренбургской области в 2019 году в банковской системе выявлено 197 фальшивых денежных знаков на 771,4 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службеОтделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центрального банка России.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.

Происшествия Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Политика Суд Гааги учел «крымский аргумент» в споре ЮКОСа с Россией Апелляционный суд Гааги в качестве аргумента по решению по делу бывших владельцев ЮКОСа использовал договор о присоединении Крыма, сообщил РБК со ссылкой на полный текст решения суда.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.