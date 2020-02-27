Общество
Москва 24Пивовары просят не менять требования по содержанию солода в пиве
Союз российских пивоваров просит министерство финансов РФ не изменять требования по содержанию солода в пиве. Кроме того, там потребовали не разрешать заменять солод зерном, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Союз обеспокоен и возможным снижением качества пива: при замене зерном более чем 20% солода производители используют промышленные ферменты, которые могут попадать в готовый продукт, пишет Бриман. Дурдыев возражает: ферменты в процессе кипячения сусла разрушаются.Ведомостивчера в 16:41
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Общество
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Политика
Суд Гааги учел «крымский аргумент» в споре ЮКОСа с Россией
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В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
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Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
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