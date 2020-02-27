Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.

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Союз российских пивоваров обратился в правительство с просьбой ужесточить требования к составу пива, пишут «Ведомости». Дело в том, что с 2021 года вступит в силу технический регламент ЕАЭС об алкогольной продукции, который позволит заменять в пиве зерном до 50% солода.

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