Общество
Рифей-ПермьПивовары просят ужесточить требования к составу пива
Союз российских пивоваров обратился в правительство с просьбой ужесточить требования к составу пива, пишут «Ведомости». Дело в том, что с 2021 года вступит в силу технический регламент ЕАЭС об алкогольной продукции, который позволит заменять в пиве зерном до 50% солода.
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с чего всё началось
Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.Ведомостивчера в 16:41
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Общество
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Кудрявцева была так возмущена этим предположением, что ответила этому подписчику в комментариях.
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Число спасателей и волонтеров, занятых поисками двух подростков, пропавших в море в Сочи, увеличено на третий день до 260 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Армия и оружие
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Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
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Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
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