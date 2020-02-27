Общество

Рифей-ПермьРифей-ПермьПивовары просят ужесточить требования к составу пива

Союз российских пивоваров обратился в правительство с просьбой ужесточить требования к составу пива, пишут «Ведомости». Дело в том, что с 2021 года вступит в силу технический регламент ЕАЭС об алкогольной продукции, который позволит заменять в пиве зерном до 50% солода.
Читать в источнике
Комментировать312
с чего всё началось

Пивовары просят ужесточить требования к составу пива

Союз российских пивоваров (СРП) обратился в Минфин с просьбой ужесточить требования к составу пива.
Ведомостивчера в 16:41

Подробнее о событии

Союз пивоваров попросил не менять требования по содержанию солода

РИА Новостивчера в 21:29

Пивовары просят ужесточить требования к составу пива

Ведомостивчера в 16:41

Производители пива попросили ужесточить требования к его составу

РБКвчера в 18:38

Союз пивоваров РФ попросил не повышать норму заменяемого солода в пиве

Интерфаксвчера в 17:20

Российские пивовары просят Минфин не менять требования по содержанию солода в пиве

ТАССвчера в 17:10

Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве

RT на русскомвчера в 21:12

Пивовары попросили ужесточить требования к составу пива

Коммерсантъвчера в 16:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Общество

Туроператоры приостановили продажи туров в Италию из-за коронавируса

В четверг утром Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах до стабилизации эпидимиологической обстановки.
Интерфакс 05:43
Политика

Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией

Власти Белоруссии всегда поддерживали интеграцию с Россией, но при условии сохранения суверенитета и независимости, заявил 27 февраля президент Александр Лукашенко.
РБК 05:24
Армия и оружие

Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб

РБК 03:12
Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:11
Происшествия

В Липецке мужчина убил 4-летнюю дочь, ранил жену и совершил суицид

Газета.Ru 03:22
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета 25 февраля в 19:20
Политика

Поклонская высказалась об инциденте на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала решение телеведущего Владимира Соловьева выгнать из студии своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Газета.Ru 05:49
Общество

Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
РБК 06:08
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:27
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru вчера в 04:25
Происшествия

Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России

Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Секрет фирмы вчера в 09:45
Хоккей

Овечкин забросил 701 шайбу в дебютном матче Ковальчука за «Вашингтон»

Российская газета 25 февраля в 22:53
Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

Российская газета 02:17
Политика

В ОНФ прокомментировали объединение с «Единой Россией»

Журналистка РИА Новости задала вопрос главе Исполкома ОНФ Михаилу Кузнецову об объединении Народного фронта с партией «Единая Россия».
Общероссийский Народный Фронт 05:15
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
РИА Новости 05:32
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
РИА Новости вчера в 18:45
Культура

Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта

Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Культуромания вчера в 09:07
Политика

В Госдуме отреагировали на план Киева по перехвату Крыма у России

Вырывать территории у России — дело гиблое, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя план Киева по перехвату полуострова у России.
Lenta.ru 03:17
Происшествия

Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети»

Интерфакс 05:17
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ответила на слухи о брошенном в детдоме сыне

Кудрявцева была так возмущена этим предположением, что ответила этому подписчику в комментариях.
Городовой вчера в 03:42
Происшествия

Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров

Число спасателей и волонтеров, занятых поисками двух подростков, пропавших в море в Сочи, увеличено на третий день до 260 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
РИА Новости 00:48
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

Известия вчера в 22:50
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском вчера в 12:21
Политика

В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге

RT на русском 04:42
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Армия и оружие

Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Газета.Ru вчера в 23:50
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

YA62.ru 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное