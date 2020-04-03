Коронавирус

REGNUMREGNUMРоссийские пивовары выступили против ограничений во время пандемии

«Союз российских пивоваров выступает категорически против любых инициатив и мер по ограничению легального оборота алкогольной продукции, в частности пива, в период пандемии коронавируса», — говорится в документе.
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Пивовары РФ выступили против любых ограничений торговли спиртным при пандемии

Интерфакс01:16

Пивовары России просят правительство не ограничивать продажу алкоголя во время пандемии

ТАССвчера в 17:05

Союз российских пивоваров выступает против ограничения продажи алкоголя

ИА Красная Веснавчера в 18:28

Пивовары попросили не ограничивать продажу алкоголя во время пандемии

Ридусвчера в 17:16

Пивовары просят защиты от властей регионов

Коммерсантъвчера в 17:01

Эксперты рассказали об опасности ввода ограничений на продажу алкоголя

News.ruвчера в 16:55

Российские пивовары выступили против ограничений во время пандемии

REGNUMвчера в 20:18
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:44, Ашберн
Футбол

«Лацио» продаст Иммобиле за сумму свыше 80 млн евро

Ранее сообщалось, что главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти хочет видеть Иммобиле в своей команде.
Soccer.ru 01:18
Общество

Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 10:50
Общество

Десять городов Нижегородской области признали комфортными для жизни

Ньюс-НН вчера в 13:00
Общество

В Челябинской области выросло до 23 число зараженных коронавирусом

В Челябинской области выросло число граждан, у которых подтверждено заражение коронавирусом нового типа, – больны 23 человека, условно подтвержденных случаев – пять, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора.
Доступ1 01:49
Политика

В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой.
RT на русском 01:09
Политика

Госдеп назвал гуманитарную помощь из России покупкой

По словам Ортэгус, соглашение о приобретении было заключено между Россией и США во время телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным 30 марта.
Газета.Ru вчера в 05:45
Здоровье

Врач предупредила об опасных советах для защиты от коронавируса

Ряд распространенных в Сети советов для защиты от коронавируса могут быть опасными, заявила врач ГКБ им. В.В.Виноградова Мария Блинова в интервью "Российской газете".
РИА Новости 00:02
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 23:43
Политика

Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку «в связи с переходом на новую должность», сообщила пресс-служба краевой администрации.
РБК вчера в 18:12
Общество

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
ТАСС 01 апреля в 17:22
Экономика

Промышленное производство в России сократилось на 1,2%

Индекс «ИПЕМ-производство», который характеризует состояние промышленности, в марте этого года сократился на 1,2% к марту 2019 года.
Коммерсантъ 00:32
Шоу-бизнес

«Кушай, Маша»: Лера Кудрявцева похвасталась успехами маленькой дочери

Как и многие селебрити, Лера Кудрявцева с дочерью Машей находится дома в самоизоляции.
Киноафиша России 02:22
Общество

Роспотребнадзор призвал граждан проводить дезинфекцию дома

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор призвал граждан не закупать продукты питания впрок.
REGNUM 01:39
Общество

В «ВымпелКоме» сменился гендиректор

В феврале VEON объявил, что гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич досрочно покинет компанию в июне.
РБК 01:46
Игры

В Apex Legends добавят парный режим и запустят событие «Старые обычаи»

Разработчики сообщили, что в игре появится новое временное событие «Старые обычаи» и парный режим на постоянной основе.
3DNews 02:24
Общество

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля.
Известия вчера в 10:37
Футбол

Алессандро Дель Пьеро: «Дибала повзрослел в „Ювентусе“»

Матч ТВ 02:33
Здоровье

Умершему во Владивостоке пациенту с коронавирусом было 52 года

Пациенту с коронавирусом, умершему во Владивостоке, было 52 года, у него подтверждена двусторонняя пневмония, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 01:55
Политика

Польша отменила визит в Смоленск и Катынь 10 апреля

Правительство Польши решило перенести поездку в Смоленск и Катынь, приуроченную к 10-летию крушения президентского самолета Ту-154М и к 80-летию катынских событий.
Газета.Ru 02:16
Экономика

Эксперты оценили потери российской экономики из-за длительного простоя

Москва, 3 апреля 2020, 06:52 — REGNUM Российская экономика за месяц простоя — объявленные до 30 апреля нерабочими дни — может потерять до 1% ВВП по итогам 2020 года.
REGNUM вчера в 23:52
Политика

В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе сохранят режим самоизоляции по коронавирусу на следующей неделе, но немного демократизируют его, он поручил правительству республики провести консультации для принятия окончательного решения.
РИА Новости 01:35
Политика

Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США

Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 21:42
Здоровье

В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям

Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 22:35
Общество

Минкомсвязь предложила отдать под 5G используемые телевидением частоты

Минкомсвязь предложила передать для развития мобильной связи пятого поколения (5G) частоты 694–790 МГц, которые до сих пор использовали телевещатели.
РБК 01:16
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
Происшествия

В Башкирии начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сегодня ночью, 3 апреля, в ходе профилактического рейда на территории микрорайона Затон 33-летний гражданин находился в общественном месте.
Кармаскалинская новь 02:18
Общество

Собянин заявил об отсутствии необходимости вводить пропускной режим

Москвичи старше 65 лет получат вторую часть материальной помощи в размере 2 тыс. руб. раньше окончания периода действия антивирусных мер — сразу после 14 апреля, а неиспользованным проездным билетам на общественный транспорт после 1 мая продлят срок действия, если по ним во время режима самоизоляции не было совершено больше шести поездок.
РБК вчера в 12:39
Происшествия

СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области

Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Российская газета 00:28
Происшествия

В Барнауле 271 человек контактировал с четырьмя зараженными COVID-19

"Четыре жителя Алтайского края, заболевшие коронавирусом, контактировали с 271 человеком, за всеми сейчас установлено (наблюдение), они находятся на самоизоляции", - сказала Калинина в режиме онлайн-конференции.
РИА Новости 02:17
Происшествия

Первых нарушителей режима самоизоляции нашли в Волгоградской области

С вечера 1 апреля по утро 2-го выявлено 13 нарушителей режима прекращения работы объектов розничной торговли.
Волгоградская правда вчера в 02:19
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