Коронавирус
REGNUMРоссийские пивовары выступили против ограничений во время пандемии
«Союз российских пивоваров выступает категорически против любых инициатив и мер по ограничению легального оборота алкогольной продукции, в частности пива, в период пандемии коронавируса», — говорится в документе.
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Союз российских пивоваров выступает против ограничения продажи алкоголя
ИА Красная Веснавчера в 18:28
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Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
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