Коронавирус
КоммерсантъПивовары просят защиты от властей регионов
Союз просит ввести на время пандемии единые федеральные правила оборота пива. В противном случае, опасаются пивовары, россияне перейдут на настойку боярышника. СРП обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой ввести на время пандемии единые федеральные правила оборота пивоваренной продукции.
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Политика
Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах
«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
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Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
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Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
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Запад выступил в Генассамблее ООН против предложения России отказаться от санкций
Украина, Грузия, Великобритания, США и страны ЕС выступили против предложенной Россией резолюции Генассамблеи ООН с мерами помощи странам в борьбе с пандемией коронавируса.
Экономика
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Экономика
С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей
С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
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Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Более 50 пациентов больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Эжвинской больнице Сыктывкара.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
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Общество
Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо
Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.
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Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина
Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Энергетика
Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов
Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Политика
Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
Авто
УАЗ объявил цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»
УАЗ «Пикап» с АКПП в базовой версии «Оптимум» остался с неизменным оснащением: водительская подушка безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, штатная аудиоподготовка и иммобилайзер.
Происшествия
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост
Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.
Политика
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Исполнительный директор СБР обвинил Драчева в растратах
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков обвинил президента организации Владимира Драчева в нецелевом расходовании средств.
Общество
В китайском городе Шэньчжэнь запретили есть кошек и собак
Власти города Шэньчжэнь в Китае ввели запрет на продажу и употребление мяса кошек и собак, передаёт BBC.
Армия и оружие
В Казахстане объявлен призыв военнообязанных на специальные сборы
Указ о призыве военнообязанных на специальные сборы подписан президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и опубликован 2 апреля на сайте президента akorda.kz.
Общество
Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса
Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.
Энергетика
Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель
Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.
Здоровье
Как власти Швеции борются с эпидемией коронавируса без запретов
Единственные ограничения, которые действуют в форме запрета, а не рекомендации — нельзя собираться больше 50 человек, а бары и рестораны должны обслуживать только сидящих клиентов, чтобы избежать излишнего скопления людей.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что коронавирус не подорвёт боеготовность НАТО
Брюссель, 2 апреля 2020, 22:27 — REGNUM Даже на фоне коронавируса НАТО сохраняет боеготовность и продолжает отслеживать активность России в Прибалтике, заявил 2 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-членов Североатлантического альянса.
Происшествия
В Москве скончался пациент с коронавирусом
Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
Происшествия
В Якутии задержали мужчин, простреливших магистральный кабель связи
Оперативная группа уголовного розыска, откомандированная в Алданский район по поручению руководства МВД Якутии, установила и задержала мужчин, простреливших кабель магистральной волоконно-оптической линии.
Здоровье
Жёсткий особый режим в Забайкалье продлится минимум 10 дней – Гурулёв
Жёсткий «карантинный» режим в крае сохранится следующие 10 дней, сообщил вице-премьер краевого правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв 3 апреля в онлайн-трансляции в соцсетях.
Общество
В Тюменской области ввели режим самоизоляции
В Тюменской области второго апреля введен режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.