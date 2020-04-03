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КоммерсантъКоммерсантъПивовары просят защиты от властей регионов

Союз просит ввести на время пандемии единые федеральные правила оборота пива. В противном случае, опасаются пивовары, россияне перейдут на настойку боярышника. СРП обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой ввести на время пандемии единые федеральные правила оборота пивоваренной продукции.
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Российские пивовары выступили против ограничений во время пандемии

REGNUM20:18

Эксперты рассказали об опасности ввода ограничений на продажу алкоголя

News.ru16:55

Пивовары попросили не ограничивать продажу алкоголя во время пандемии

Ридус17:16

Пивовары попросили правительство РФ не ограничивать продажу алкоголя во время коронавируса

Online47.ru17:05

Пивовары просят защиты от властей регионов

Коммерсантъ17:01

Союз российских пивоваров выступает против ограничения продажи алкоголя

ИА Красная Весна18:28

Пивовары России просят правительство не ограничивать продажу алкоголя во время пандемии

ТАСС17:05
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Политика

Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Взгляд.ру 13:33
Общество

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Агентство Москва 12:33
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Политика

Запад выступил в Генассамблее ООН против предложения России отказаться от санкций

Украина, Грузия, Великобритания, США и страны ЕС выступили против предложенной Россией резолюции Генассамблеи ООН с мерами помощи странам в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 23:16
Экономика

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Газета.Ru 17:01
Экономика

С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
BFM.ru 31 марта в 20:22
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнуты ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM 21:33
Здоровье

Более 50 пациентов больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Эжвинской больнице Сыктывкара.
Мой Брянск вчера в 09:34
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия 19:20
Общество

Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо

Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.
RT на русском 22:18
Единоборства

Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:53
Энергетика

Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов

Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Российская газета 11:15
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК 20:45
Авто

УАЗ объявил цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

УАЗ «Пикап» с АКПП в базовой версии «Оптимум» остался с неизменным оснащением: водительская подушка безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, штатная аудиоподготовка и иммобилайзер.
SpeedMe вчера в 07:39
Происшествия

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост

Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.
ТАСС 22:53
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости 18:55
Биатлон

Исполнительный директор СБР обвинил Драчева в растратах

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков обвинил президента организации Владимира Драчева в нецелевом расходовании средств.
Газета.Ru 15:40
Общество

В китайском городе Шэньчжэнь запретили есть кошек и собак

Власти города Шэньчжэнь в Китае ввели запрет на продажу и употребление мяса кошек и собак, передаёт BBC.
Газета Metro 08:24
Армия и оружие

В Казахстане объявлен призыв военнообязанных на специальные сборы

Указ о призыве военнообязанных на специальные сборы подписан президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и опубликован 2 апреля на сайте президента akorda.kz.
ИА Красная Весна 14:05
Общество

Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса

Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.
Известия 21:40
Энергетика

Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель

Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.
Телеканал 360° 07:47
Здоровье

Как власти Швеции борются с эпидемией коронавируса без запретов

Единственные ограничения, которые действуют в форме запрета, а не рекомендации — нельзя собираться больше 50 человек, а бары и рестораны должны обслуживать только сидящих клиентов, чтобы избежать излишнего скопления людей.
Forbes 12:28
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 16:59
Армия и оружие

Столтенберг заявил, что коронавирус не подорвёт боеготовность НАТО

Брюссель, 2 апреля 2020, 22:27 — REGNUM Даже на фоне коронавируса НАТО сохраняет боеготовность и продолжает отслеживать активность России в Прибалтике, заявил 2 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-членов Североатлантического альянса.
REGNUM 15:27
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Происшествия

В Москве скончался пациент с коронавирусом

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
РБК 14:04
Происшествия

В Якутии задержали мужчин, простреливших магистральный кабель связи

Оперативная группа уголовного розыска, откомандированная в Алданский район по поручению руководства МВД Якутии, установила и задержала мужчин, простреливших кабель магистральной волоконно-оптической линии.
Российская газета 23:20
Здоровье

Жёсткий особый режим в Забайкалье продлится минимум 10 дней – Гурулёв

Жёсткий «карантинный» режим в крае сохранится следующие 10 дней, сообщил вице-премьер краевого правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв 3 апреля в онлайн-трансляции в соцсетях.
ZAB.RU 23:35
Общество

В Тюменской области ввели режим самоизоляции

В Тюменской области второго апреля введен режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
АиФ Тюмень 07:28
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