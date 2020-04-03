Союз просит ввести на время пандемии единые федеральные правила оборота пива. В противном случае, опасаются пивовары, россияне перейдут на настойку боярышника. СРП обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой ввести на время пандемии единые федеральные правила оборота пивоваренной продукции.

Политика Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах «Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Политика Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.

Общество Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.

Политика Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина» В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.

Происшествия В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.

Биатлон Исполнительный директор СБР обвинил Драчева в растратах Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков обвинил президента организации Владимира Драчева в нецелевом расходовании средств.

Общество Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.

Энергетика Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.

Здоровье Как власти Швеции борются с эпидемией коронавируса без запретов Единственные ограничения, которые действуют в форме запрета, а не рекомендации — нельзя собираться больше 50 человек, а бары и рестораны должны обслуживать только сидящих клиентов, чтобы избежать излишнего скопления людей.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Армия и оружие Столтенберг заявил, что коронавирус не подорвёт боеготовность НАТО Брюссель, 2 апреля 2020, 22:27 — REGNUM Даже на фоне коронавируса НАТО сохраняет боеготовность и продолжает отслеживать активность России в Прибалтике, заявил 2 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-членов Североатлантического альянса.

Происшествия В Москве скончался пациент с коронавирусом Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.

Происшествия В Якутии задержали мужчин, простреливших магистральный кабель связи Оперативная группа уголовного розыска, откомандированная в Алданский район по поручению руководства МВД Якутии, установила и задержала мужчин, простреливших кабель магистральной волоконно-оптической линии.