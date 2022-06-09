«Члены ассоциации прикладывают максимум усилий для сохранения стабильных бизнес-процессов и стараются заместить поставки этикетировочной бумаги из альтернативных источников, наладить новые логистические цепочки», — сообщили в пресс-службе ассоциации.
В пивной отрасли для производства этикеток в основном используется офсетная бумага, на которую распространяется санкционный запрет ЕС на экспорт в Россию, напоминает генеральный директор полиграфической компании «ССЛ Контур» Марат Батыркаев.
Антонов отметил, что подобное решение «не может не вызывать обеспокоенность не только России, как действующего председателя Совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона».