Будьте в Плюсе

Пивовары ради экономии стали отказываться от этикеток на горлышке бутылки

«Экстренное» решение относительно кольереток коснется, в частности, упаковок пива «Старый мельник из бочонка», «Сибирская корона» и «Белый медведь», уточнил Дурдыев.
РБК
«Члены ассоциации прикладывают максимум усилий для сохранения стабильных бизнес-процессов и стараются заместить поставки этикетировочной бумаги из альтернативных источников, наладить новые логистические цепочки», — сообщили в пресс-службе ассоциации.
РБК
В компаниях «Балтика» (марки «Балтика», Tuborg, Zatecky Gus и др.) и российском офисе Heineken (Krusovice, Amstel, «Охота», «Три медведя») на запросы РБК не ответили.
РБК
В пивной отрасли для производства этикеток в основном используется офсетная бумага, на которую распространяется санкционный запрет ЕС на экспорт в Россию, напоминает генеральный директор полиграфической компании «ССЛ Контур» Марат Батыркаев.
РБК
Показать все источники

Интересное

В Белгородской области со стороны Украины обстрелян поселок Хотмыжск

Село Хотмыжск Грайворонского городского округа Белгородской области обстреляно в четверг, 9 июня, со стороны Украины.
Известия01:19

Посол Германии фон Гайр заявил, что отношения Москвы и Берлина переживают обвал

Отношения Российской Федерации и Германии ухудшились, заявил 9 июня посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Известия01:12

Минобрнауки предложило ввести ответственность за плохую учебу студентов-целевиков

В России предложили ввести наказание для студентов-целевиков, которые получают плохие оценки.
Lenta.ru02:15

Спецпредставитель Путина предложил сделать из России «технологический остров»

Спецпредставитель представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков считает наиболее вероятной моделью развития страны сценарий «островизации».
Коммерсантъ02:35

Протестующие попытались прервать выступление президента США Байдена на Саммите Америк

Протестующие попытались прервать выступление президента США Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе, сообщает журналистский пул Белого дома.
РИА Новости22:10

Байден назвал «проклятьем» высокую инфляцию в США

Президент США Джо Байден назвал "проклятием" бьющую рекорды инфляцию и получил совет подправить ее фломастером.
Газета.Ru00:42

Посол в США Антонов заявил, что заниматься вопросами Крайнего Севера без России невозможно

Антонов отметил, что подобное решение «не может не вызывать обеспокоенность не только России, как действующего председателя Совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона».
Lenta.ru01:48

«Ъ»: Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться за шесть окладов

Концерн Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде в течение июня добровольно уволиться. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru19:11

The Independent: разведка США заявила, что положение Украины на фронте катастрофическое

В публикации американского издания The Independent сообщается о заявлении разведки Соединенных Штатов, связанном с катастрофическим положением Украины на фронте.
Solenka.info02:40

Сборная Украины проиграла лишь один матч при Александре Петракове

Сборная Украины проиграла лишь один матч при Александре Петракове. Сегодня украинцы обыграли Ирландию (1:0) во втором туре Лиги наций.
Sports.ruвчера в 16:42