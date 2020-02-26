Экономика
REGNUMВ России предложили установить минимальные цены на пиво
Ввести в России минимальную розничную цену на пиво попросили у министерства финансов в Союзе российских пивоваров. Об этом говорится в письме, адресованном главе Минфина РФ Антону Силуанову.
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Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Общество
Эксперты выяснили, где в России будут самые дорогие масленичные блины
Дороже всего, 111 рублей, нужное количество продуктов для приготовления стопки из 30 блинов стоит в Санкт-Петербурге и Красноярске, говорится в исследовании сервиса "Едадил", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Общество
Школы и медпункты отказались выйти в интернет без компьютеров
Из-за отсутствия компьютеров и сетевого оборудования школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие социально значимые объекты не смогли воспользоваться интернетом, к которому их подключили по программе «Цифровая экономика».
Транспорт
Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов
Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов.
Происшествия
Авиация МЧС привлечена к поиску унесённых течением в море детей в Сочи
Вертолёт Ка-32 начал мониторинг акватории для поиска двух подростков, которых при попытке перейти реку вброд в Лазаревском районе Сочи унесло течением в море.
Гаджеты
Уоррен Баффет назвал Apple лучшим бизнесом в мире
Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире, и это, по мнению известного инвестора, компания Apple.
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
СМИ заявили, что «Единая Россия» сменит название и лидера
Партия "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом" ОНФ, сменит название, избавившись от слова "единая", а вместо должности председателя в новой организации появится три сопредседателя.
Общество
Мишустин обещал выделить 200 млн на капремонт больницы в Кургане
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал направить 200 млн рублей на ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой медицинской помощи, передает во вторник, 25 февраля, «РИА Новости».
Происшествия
Лидером по относительному числу ДТП стала Тыва
Футбол
УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Хоккей
Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Виннипегом»
Космос
Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса
Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Семь россиян, которые прибыли с лайнера Diamond Princess, поместили на карантин во Владивостоке.
Кино
Появились первые рецензии на нового «Человека-невидимку» — впечатления смешанные
Общее впечатление у критиков получилось несколько смешанное, однако с положительным уклоном.
Политика
США продлили санкции против России из-за Украины
Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении России, принятые в связи с ситуацией на Украине, передает ТАСС.
Политика
В России придумали способы улучшить имидж страны за рубежом
В Российском совете по международным делам (РСМД) назвали способы улучшить имидж России за рубежом.
Общество
Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался во вторник, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Экономика
Счетная палата составила «Рейтинг регионального протекционизма»
Чечня оказалась лидером регионального протекционизма: почти 90% контрактов на поставку товаров и услуг для ее органов власти в 2019 году были заключены с поставщиками из этого же региона.
Хоккей
Овечкин поприветствовал Ковальчука после перехода в «Вашингтон»
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Общество
В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
Максимальный штраф планируется установить на уровне 50 тысяч рублей, соответствующие предложения (есть в распоряжении РИА Новости) будут направлены в Минюст.
Экономика
«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP
Цифровым ядром, объединяющим все бизнес-процессы компании, станет высокопроизводительная система SAP S/4HANA RETAIL, которая позволит осуществлять сквозной товарно-финансовый учет.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2,7 тысячи человек
Mossovefinfo.ru – К 26 февраля в материковом Китае выявлено 78 064 человека, заболевших коронавирусом 2019-nCoV, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона
Общество
В Гидрометцентре назвали самые пострадавшие от катаклизмов регионы
Дальневосточный и Сибирский федеральные округа больше всех пострадали из-за обрушившихся на них в 2019 году ураганов, сильных паводков и осадков.
Гаджеты
В Китае анонсировали самый мощный смартфон в мире
Напомним, новинка Realme X50 Pro является флагманской моделью, которая подразумевает новый тип оперативной памяти LPDDR5, а также четыре модуля основной камеры с главным датчиком 64 мегапикселя.