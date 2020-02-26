Экономика

REGNUMREGNUMВ России предложили установить минимальные цены на пиво

Ввести в России минимальную розничную цену на пиво попросили у министерства финансов в Союзе российских пивоваров. Об этом говорится в письме, адресованном главе Минфина РФ Антону Силуанову.
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Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался во вторник, 25 февраля, на 96-м году жизни.
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Напомним, новинка Realme X50 Pro является флагманской моделью, которая подразумевает новый тип оперативной памяти LPDDR5, а также четыре модуля основной камеры с главным датчиком 64 мегапикселя.
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