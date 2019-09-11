Армия и оружие
ИзвестияКНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы
Испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня состоялись в КНДР во вторник, 10 сентября. Об этом со ссылкой на заявление северокорейского агентства ЦТАК сообщило агентство Yonhap.
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Северная Корея испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня
Московский Комсомолецвчера в 19:33
Пхеньян объявил об испытании «сверхбольшой реактивной системы залпового огня» в КНДР
Комсомольская правдавчера в 17:58
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон
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США ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставленных сотрудников подразделения Следственного комитета России (СК) в Сургуте в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской).
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Сергей Цивилев рассказал о перспективах угольной отрасли Кузбасса
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Трамп продлил санкции за вмешательство в выборы США
Президент США Дональд Трамп решил продлить санкционный режим в отношении иностранных держав в связи с вмешательством в американские выборы.
Свободная Пресса вчера в 23:51
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Луис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»
Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас».
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Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
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Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.
ИА InterMedia вчера в 03:40
Армия и оружие
Мальта: Израиль нанёс удар по Сирии истребителями F-35
Avia.pro вчера в 17:18
Интернет
Приложения-фонарики просматривают личные данные пользователей Android
Приложения-фонарики, действительно, могут просить разрешение к некоторым данным. Для работы им необходим доступ к дисплею, к вспышке.
Актуальные Новости вчера в 11:28
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Назначены судьи на матчи девятого тура РПЛ
На официальном сайте РФС появилась информация о судейских назначениях на матчи девятого тура российской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру вчера в 16:24
Политика
The Hill: США должны посеять вражду между Китаем и Россией
Соединённые Штаты должны сосредоточить свою политику на разжигании споров и конкуренции между Россией и Китаем, заявил старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Януш Бугайский в статье для издания The Hill.
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Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Украинский режиссёр Олег Сенцов, который отбывал наказание в России за подготовку теракта в Крыму и был освобождён в рамках обмена между Россией и Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках», передаёт Lenta.ru.
Expert.ru вчера в 11:01
Музыка
От Гречки до «Ленинграда»: вышел сборник каверов на песни Егора Летова
Выпуск пластинки с каверами на песни музыканта приурочили к его юбилею. 10 сентября 2019 года Летову должно было исполниться 55 лет.
Peterburg2.ru вчера в 09:41
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
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Александра Розенбаума прооперировали в Москве
Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
Пятый канал вчера в 17:29
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«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти
Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
Интерфакс вчера в 01:19
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Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов
Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды «находится в активной фазе», в нем на сегодняшний день 160 участников, настаивает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
РБК вчера в 17:01
Здоровье
Минздрав поручил исследовать влияние электронных сигарет на здоровье
Главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения России изучит влияние электронных сигарет на здоровье россиян.
Мойка78 вчера в 03:14
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском вчера в 16:38