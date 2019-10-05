Политика
Lenta.ruПхеньян объявил о провале переговоров с США
Рабочие переговоры США и КНДР завершились в Швеции безрезультатно. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль, передает в субботу, 5 октября, РИА Новости со ссылкой на агентство «Ренхап».
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Хоккей
Панарин и Бучневич поучаствовали в победе над «Оттавой»
Еще один российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отдал результативный пас и забросил шайбу в большинстве, набрав очки во второй игре подряд.
Газета.Ru 22:41
Общество
Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки
4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News 03 октября в 08:22
Экономика
ФРДВ договорился с энергетиками о развитии ВИЭ и создании гибридных энергоустановок на Дальнем Востоке
"Цель сотрудничества - устойчивое социально-экономическое развитие и повышение промышленного потенциала ДФО за счет реализации проектов замещения неэффективной дизельной генерации автономными гибридными энергоустановками с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ)", - сообщает пресс-служба ФРДВ.
Интерфакс - Россия вчера в 03:14
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный 05:50
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» на шоу
Бывший украинский президент Петр Порошенко повздорил с националистом Андреем Билецким на шоу из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 21:50
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости 03:59
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 06:21
Авто
Эти детали в автомобиле обязательно нужно смазать перед зимой
Может, еще проверяют аккумулятор и заменяют омывающую жидкость. А потом, как только приморозит, у таких водителей начинаются проблемы.
AvtoVolgograda.ru вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
WomanHit.ru вчера в 09:51
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Политика
Путин открыл набсовет платформы «Россия — страна возможностей»
Народные новости вчера в 10:33
Гаджеты
Названы сроки выхода новых видеокарт NVIDIA
Сразу несколько СМИ, связанных с миром компьютерного железа, сообщили, что видеокарты NVIDIA, созданные на основе архитектуры Ampere, появятся в продаже уже в первой половине 2020 года.
Ferra 09:18
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
Газета.Ru 14:45
Кино
Ninja и Райан Рейнольдс снимутся в комедии о видеоигре
Популярный стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сыграет виртуальную копию себя в фильме про вымышленную видеоигру — «Свободный» (Free Guy).
CyberSport.ru вчера в 04:18
Происшествия
Нефтепровод взорвался в Колумбии
RT на русском 20:18
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой
Сегодня стало известно о поступлении многочисленных жалоб владельцев флагманских смартфонов iPhone 11.
Vevby.ru 07:06
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru 21:06
Футбол
Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.ру 14:14
Армия и оружие
National Interest перечислил опасные российские бомбардировщики
Американское издание National Interest определило четыре самых опасных российских бомбардировщика в истории.
Газета.Ru 20:29
Происшествия
В ДТП в центре Читы погиб один человек
Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух иномарок в центре Читы, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
ТАСС 22:21
Авто
Subaru Impreza обновили и сделали технологичнее
Хэтчбеку досталось больше - он получил обновленные задние фонари.
SpeedMe 03 октября в 23:31
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Единоборства
UFC 243: Роберт Уиттакер перевесил Исраэля Адесанью
Get the PPV ➡ https: / / t.co / 1W1iC54161 # UFC243 pic.twitter.com / SmaGAyZ3Ne — UFC (@ ufc) 5 жовтня 2019 р. Напомним, что бой Уиттакер – Адесанья состоится завтра утром в Мельбурне на арене "Marvel Stadium".
Sports.ru 02:39