Рабочие переговоры США и КНДР завершились в Швеции безрезультатно. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль, передает в субботу, 5 октября, РИА Новости со ссылкой на агентство «Ренхап».

Пхеньян объявил о провале переговоров с США

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