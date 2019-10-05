Политика

Lenta.ruLenta.ruПхеньян объявил о провале переговоров с США

Рабочие переговоры США и КНДР завершились в Швеции безрезультатно. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль, передает в субботу, 5 октября, РИА Новости со ссылкой на агентство «Ренхап».
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